Hay que disminuir la cifra negra de impunidad, no solo incrementar las penas: Hernández Peña

Morelia, Michoacán; a 27 de abril de 2022.- “Debemos disminuir la cifra negra de impunidad; no solo incrementar penas”, comentó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, luego del llamado realizado a la 75 legislatura local a concretar la homologación con el Código Penal para establecer una pena de hasta 60 años de cárcel a los feminicidas.

Consideró que si bien es una buena alternativa para intentar disminuir los índices en dicho delito, ésta no es la que dará solución definitiva al problema, pues falta capacidad por parte de las autoridades para sancionar a quienes cometen feminicidio y se debe trabajar para fortalecer la investigación de la policía para abatir la impunidad y exigir a las autoridades más eficiencia en dicho tema.

“Solo 1 de cada 5 muertes violentas de mujeres en México son consignados e investigados como feminicidio, razón por la que, los priistas en Michoacán extendemos la mano a las autoridades de seguridad y procuración justicia para conformar una red de estrategias que mejoren el actuar en casos de ataque en contra de las mujeres o mejor aún, para llevar a cabo acciones inmediatas que eviten cualquier intento de acto feminicida”, aseguró.

Aunado a ello, el diputado dijo que es importante también entender el por qué delinque un feminicida, pues detrás de un acto en el que se atenta contra la vida de las mujeres, se encuentran una serie de causas que pudieron ser atendidas desde una edad temprana o con la creación de planes nacionales y locales de acción que ayuden a atender a tiempo y de fondo, los motivos por los que se cometen dichos delitos.

Asimismo sugirió que debido a que el feminicidio es un fenómeno social que afecta a todas y todos, éste debe ser atendido y abordado desde la educación integrando el tema en los planes y programas de estudio, pero no solo eso, atendiendo la desesperanza que existe en la sociedad con estrategias que ayuden a eliminar la desigualdad, la exclusión social, la pobreza y la discriminación en espacios públicos como el laboral, así como en los hogares.

Al respecto aseguró que los priistas están abiertos y dispuestos a trabajar en coordinación con especialistas para visibilizar el tema y buscarle salidas al laberinto, entender y atender las causas también desde los ámbitos psicológicos, biológicos, educativos y sociales, como otra alternativa que podría coadyuvar en la disminución de dichos delitos.

“En el PRI estamos para sumar, proponer y apoyar todo lo que sea en beneficio de cada sector de la población, en este caso el de las mujeres de Michoacán”, finalizó.