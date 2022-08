Hará equipo Sectur con la Profeco contra cobros excesivos

Morelia, Michoacán.- Con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por delante, la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur) hará equipo contra los excesos en los precios, aseveró el titular de la dependencia, Roberto Monroy García, tras ser cuestionado en relación a un caso ampliamente difundido en redes sociales, donde un puesto de Pátzcuaro aplicó un cobro exorbitante por un plato de enchiladas.

Monroy García enfatizó que la Sectur no dejará solos a los alcaldes, pues aunque los permisos de funcionamiento recaen en las presidencias municipales, “no podemos permitir estos excesos, estos abusos. No solamente en unas enchiladas, ni en un hotel, en un restaurante, en un bar, en un taxi, tenemos que uniformar precios, darlos a conocer, que sean públicos los costos y no de sorpresa”.

De manera enfática aclaró que el caso que se ventiló en las redes sociales no es tema de un Pueblo Mágico ni de todos los vendedores de enchiladas, sino de una persona en particular que se excedió en su cobro.

Tenemos que hacer este equipo con la Profeco y que la gente no se quede callada, concluyó.