Habrá eclipse lunar este 5 de Mayo

¡Atención! Este viernes 5 de mayo se podrá apreciar un eclipse lunar, pero no cualquier tipo de eclipse lunar, sino uno de los más inusuales: un eclipse penumbral. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra hacia nuestro satélite natural. Según los expertos, no volverá a suceder un eclipse lunar penumbral hasta 2042, dentro de 19 años.Aunque el evento será visible en varios países de Asia, África y Oceanía, lamentablemente no se podrá observar desde América. Si eres un amante de la astronomía y te encuentras en una de las zonas donde será visible el eclipse, no pierdas la oportunidad de disfrutar este espectáculo único. Recuerda que este tipo de eventos son oportunidades para seguir aprendiendo sobre el universo y la ciencia, y para disfrutar de la belleza y el asombro que nos brinda el cosmos. ¡Anímate a verlo!