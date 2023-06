Habrá clase magistral gratuita en Morelia con el coreógrafo de Michael Jackson

Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2023.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a participar en la clase magistral gratuita del mundialmente reconocido coreógrafo de Michael Jackson, Lavelle Smith Jr., que se realizará el próximo 3 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, informó que esto tiene como finalidad promover la cultura dancística con una clase abierta y gratuita para todas aquellas personas que deseen asistir y no perderse la oportunidad de absorber la experiencia del bailarín que trabajó de la mano del llamado Rey del Pop.

Coreógrafo oficial de Michael Jackson, icono del MJ Style y productor. Ha coreografiado y dirigido a artistas como Janet Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Rihanna, Diana Ross, George Michael y Rod Stewart.

Smith ha recibido premios MTV Video por coreografiar los videos musicales de En Vogue My Lovin (1992), Free Your Mind (1993), Whatta Man (1994), y el dueto de Michael Jackson con su hermana Janet, Scream (1995). El video musical de Crazy in Love de Beyoncé le valió a Smith su quinto premio MTV Video Music Awards a la mejor coreografía en 2003.

Las personas interesadas en participar en la clase magistral se podrán registrar en el siguiente link: https://bit.ly/3JyTkW2. El evento tendrá lugar en el Ceconexpo a las 18:00 horas, con cupo limitado.