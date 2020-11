Habrá “borrón y cuenta nueva” para adeudos en vehículos particulares y de servició público

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2020.Ante la difícil condición económica que enfrentan miles de familias michoacanas, Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Transporte del Congreso Local, encabezadas por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, aprobaron presentar ante el pleno la propuesta “Borrón y Cuenta Nueva” para otorgar descuentos del 100 por ciento en adeudos de placas, refrendo o renovación de transporte particular y público en el estado durante noviembre y diciembre. “Es una forma de apoyar la economía de los michoacanos, con esta propuesta, una vez que los aprueben los legisladores, los propietarios de los automóviles, particulares y del transporte público, que tienen adeudos de años anteriores, solamente con hacer su pago del 2020, entre noviembre y diciembre, se les hará el descuento del 100 por ciento, con eso se borra su deuda y estarán regulares”, señaló. Durante la reunión virtual conjunta, Arturo Hernández, señaló que el proyecto busca, incentivar a los ciudadanos la regularización de sus vehículos al otorgar, un descuento de total de los retrasos de ejercicios fiscales anteriores, además de apoyar la Hacienda estatal con la recaudación de recursos no presupuestados, tras el recorte del Presupuesto Federal del 2021 que impactará directamente a Michoacán, con hasta mil millones de pesos menos en aportaciones y participaciones federales. “Este es un mecanismo con el que buscamos apoyar las finanzas estatales, porque tenemos que buscar las vías legales necesarias para enfrentar la difícil situación que viviremos a finales de este año y en el 2021. Ya lo hicimos para los propietarios de los motociclistas, ahora lo hacemos para los automovilistas, porque además de apoyar la Hacienda estatal, estamos apoyando y ofreciendo alternativas económicas para los michoacanos, unidos estamos construyendo una nueva realidad”, aseguró. El Presidente de la Comisión de Hacienda, Hernández Vázquez, informó que en el estado se tienen registrados un millón 900 mil vehículos particulares y 40 mil de transporte público, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que una vez que se apruebe en el Pleno, los descuentos serán para los adeudos por los Derechos por Servicios de Transporte Público, por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y foráneo, para las diferentes modalidades, incluyendo sus accesorios, así como por los Derechos por Servicios de Registro y Control Vehicular de Transporte Particular, incluyendo sus accesorios.