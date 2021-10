Hablar de cáncer es hablar de muerte, pero hoy soy testimonio de vida: María Alicia

RED 113 MICHOACÁN/Luz Ma.Cervantes

Charo, Mich.- 19 de octubre de 2021.- El 16 de Diciembre de 2019, la vida de la señora María Alicia Reyes Sánchez cambió completamente, ya que fue diagnosticada con cáncer de mama. En ese momento su mundo se vino abajo, pero hoy es un testimonio de Vida.

“Hablar de cáncer es hablar de muerte”, aseveró la mujer habitante de la demarcación de Charo, antes de un breve silencio para evitar perder la compostura, mientras evocaba un recuerdo.

Constantemente se realizaba chequeos en las unidades móviles de mastografía que acudían al municipio, un día notó anomalías y acudió a revisarse, pero no tenían buenas noticias, después de revisarla fue derivada a un hospital en la Ciudad de Morelia, ya que algo no estaba bien con su salud. Días después le informaron que tenía viviendo 6 meses con cáncer de mama.

María, se desempeñaba como fisioterapeuta en la unidad básica de rehabilitación (UBR). Reciben capacitación respecto a brindar atención adecuada a la población, siempre realizaba la invitación a sus pacientes para que acudieran a las unidades móviles que llegaban a su trabajo, el cual ahora extraña.

“Amo mi trabajo, me gusta y ahorita no puedo hacerlo, me desespera. Las personas me llaman y me preguntan si estoy trabajando y les digo no; pero si te puedo ayudar en algo con una palabra, manualmente no puedo” señaló.

El apoyo de la familia, consideró ha sido clave, pues las secuelas de los tratamientos son duras ya que recibió 8 quimioterapias, 15 terapias de radiación y la Mastectomía.

Lamenta la falta de medicamento por parte del sector salud para tratar esta enfermedad, por lo que pide a las personas que tienen a una mujer a su alrededor apoyarla para que tome medidas preventivas y para que no dejen sus tratamientos.

Ella misma reconoció el esfuerzo de sus hijos para poder mantenerse en la lucha. Considera que es conveniente que todas las personas se realicen revisiones frecuentemente. “Es una enfermedad que no respeta; edad, sexo, color. Existen muchos tipos de cáncer”, dijo.

Dicha experiencia la comparte no solo con los medios, sino con hombres y mujeres de comunidad, donde a pesar de no poder hacer su trabajo todavía se preocupa por el bienestar de otros.

Por ello fue invitada como oradora a la inauguración de la Casa de la Mujer Charense, donde su propio testimonio de vida dejó en claro la importancia de la autoexploración. “Tócate para que no te toque”, es la invitación con la que pidió a sus vecinas cuidarse.