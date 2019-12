Habitantes de la comunidad de El laurelito, agradecieron la construcción de estufas sustentables que promueve la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), acción que les permitirá elevar su calidad de vida, cuidar de su salud y reducir el impacto en el medio ambiente.

Verónica Gallegos Elías, quien es una de las beneficiarias, comentó: “yo ya tenía ganas de tener mi estufa, mi suegra tiene la suya y nada más vemos qué bonito calienta, estoy muy contenta de recibir el apoyo por parte de la Secretaría, pues me va a servir bastante, ya que es algo que todos los días se utiliza”.

A decir de María del Refugio Díaz Tinoco, vecina de la misma comunidad, quien lleva 15 años preparando sus alimentos en una estufa sustentable, los beneficios se notan desde el primer día, y agrega: “A mi sí me ha ayudado mucho tener mi estufa, con poquita leña hago mis tortillas, pongo a cocer mis frijoles, preparo la comida y no se encierra nada de humo. Me cambió la vida, ya tengo 15 años con ella, uno de mis hijos le puso azulejo y le mejoró la chimenea y sigo cocinando perfectamente”.

Como parte de las acciones para elevar la calidad de vida y mejorar la salud en los hogares michoacanos, además de atender los indicadores de carencias sociales, la Sedesoh continúa la construcción de estufas sustentables en comunidades vulnerables.

Esta acción, ha sido creada bajo los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para atender el indicador “Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda” y el subindicador “Población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar”, en el que, de 2016 a 2018, Michoacán tuvo una mejora, logrando que más de 105 mil personas superaran esta condición.” Refirió Juan Carlos Barragán Vélez, titular de la Sedesoh.

Abundó que la construcción de estufas sustentables, a base de lodo y arena, es subsidiada por la Sedesoh y coordinada a través de su Dirección de Combate a la Pobreza, a fin de contribuir a preservar la salud y aumentar el bienestar de las y los michoacanos, además, de manera paralela, se logra un efecto positivo en el medio ambiente.

La construcción de estufas con lodo y arena continuará en la comunidad de El Laurelito, perteneciente a la tenencia de Jesús del Monte, en Morelia, donde se tiene prospectado beneficiar a un total de 20 familias, las cuales utilizan leña como principal combustible al preparar sus alimentos.