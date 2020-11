Guardianes de la Salud suspenden 2 establecimientos que incumplían normas sanitarias

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), no baja la guardia en fortalecer las medidas preventivas que dentro de la Nueva Convivencia buscan romper la cadena de contagio de COVID-19, es por ello que mantiene activos los operativos de verificación sanitaria en establecimientos esenciales y no esenciales.



Es así, que hoy domingo la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en coordinación con los Guardianes de la Salud, suspendieron 2 establecimiento en el municipio de Villa Jiménez por no cumplir con las normas sanitarias marcadas dentro de esta contingencia.



Durante el operativo fueron verificados 206 comercios, para constatar que contaran con sus tapetes sanitizantes, ingreso a sus establecimientos con uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura y mantener la sana distancia.



Además, del constante lavado de manos de los locatarios y uso de gel antibacterial, acción que previene contagios por este padecimiento y salvaguarda la salud de los pobladores.



En las visitas realizadas, se distribuyeron carteles, folletos y trípticos con orientación e información sobre las medidas preventivas básicas de higiene de COVID-19.