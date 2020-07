Guardianes de la Salud, parteaguas hacia la Nueva Convivencia: Silvano Aureoles

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de julio de 2020.- Las y los Guardianes de la Salud marcarán un parteaguas para avanzar hacia la Nueva Convivencia y en la reapertura económica de Lázaro Cárdenas, indicó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Las mujeres y hombres que forman parte de este programa de Guardianes de la Salud, que hoy arrancamos en Lázaro Cárdenas, tiene dos propósitos centrales, uno, educar y sensibilizar a la población, y otro, cerrar todos aquellos negocios o empresas que no acaten las medidas sanitarias”, afirmó el mandatario estatal.



Al dar el arranque formal de la brigada de Guardianes de la Salud que recorrerá y visitará los establecimientos comerciales de Lázaro Cárdenas, el gobernador señaló que gracias al cumplimiento de las medidas sanitarias funcionó la apertura de comercios cuatro días a la semana para romper la cadena de contagios.



“Pero eso no quiere decir que hayamos pasado la parte crítica de la epidemia, nosotros tenemos que educarnos y cambiar nuestros hábitos, tenemos que aprender a cuidarnos para no enfermarnos y el secreto es seguir las medidas sanitarias”, acotó.



En este punto, el mandatario michoacano destacó que las y los Guardianes de la Salud están capacitados para instruir a las y los dueños y empleados de los negocios o empresas sobre las medidas sanitarias que deben de seguir para romper la cadena de contagios.



Sin embargo, aclaró que aquellos que no cumplan con las indicaciones sanitarias y reincidan en viejos hábitos que pongan en riesgo la vida de personas podrán ser suspendidos.



“El cierre de los establecimientos que no acaten las medidas será por un mes, y les pido a las empresas, a los choferes del transporte público y al resto de la población, que cumplan con las medidas sanitarias porque no es momento de relajar las medidas cuando el riesgo sigue latente”, dijo.



La secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos comentó que en esta parte de la epidemia es conveniente que la población cumpla en todo momento con el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial y la sana distancia.



Carpio Ríos precisó que combatir la epidemia del COVID-19 en Lázaro Cárdenas ha sido todo un reto, por la ubicación geográfica del municipio, pero con la coordinación de las autoridades se ha logrado realizar un trabajo muy significativo.



Actualmente en Lázaro Cárdenas se reportan mil 634 casos recuperados, de los dos mil 68 confirmados y se mantiene un seguimiento puntual del comportamiento de la epidemia a través de los instrumentos que ha puesto en marcha el Gobierno del Estado, como son el Centro de Inteligencia en Salud y el desplazamientos de Unidades Móviles para toma de muestra.



“Nosotros agradecemos todas las medidas tomadas por la Secretaría de Salud porque eso nos permitió pasar a Bandera Amarilla y reactivar la economía”, añadió la presidenta municipal, María Itzé Camacho Zapiaín.