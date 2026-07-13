Huetamo, Mich.- Lunes 13 de julio de 2026.- Durante un operativo, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron cinco plantíos de marihuana en el municipio de Huetamo, informaron autoridades policiales.

En las acciones participaron efectivos de la Guardia Civil (GC) y del Ejército Mexicano, quienes ubicaron los sembradíos en parajes cercanos a las comunidades de San Jerónimo y Buenavista.

De acuerdo con los datos proporcionados, los uniformados procedieron a la incineración de aproximadamente 22 mil plantas de marihuana, cantidad que representa más de una tonelada del enervante.

Las autoridades destacaron que con este aseguramiento se evitó que la droga fuera procesada, empaquetada y distribuida en distintos puntos de la región.

AGENCIA RED 113