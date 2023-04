Guadalupe Taddei Zavala, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza rinden protesta como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros del INE￼

Ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala rindió protesta como nueva Consejera Presidenta del Instituto, y posteriormente tomó protesta a Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura, como Consejera y Consejeros, respectivamente, para el periodo 2023-2032.

Con estas incorporaciones, se conforma, por primera vez en la historia electoral, un órgano colegiado integrado mayoritariamente por mujeres.

Después de escuchar a diversas consejeras y consejeros, así como a representantes de partidos políticos, Guadalupe Taddei Zavala, la primera mujer Presidenta del Consejo General del INE, reconoció a la Cámara de Diputados porque “en el desacuerdo encontró el acuerdo”, con el aval de todas las fuerzas políticas, que les hace ser conscientes de la responsabilidad que asumen el día de hoy.

Planteó que entre los retos inmediatos del INE está la revisión del costo de la democracia -al igual que educación en materia presupuestal-, sin perder la excelencia en la aplicación de la técnica electoral; respetar la colegialidad de las decisiones del Consejo General y procurar el diálogo con las fuerzas políticas.

Taddei Zavala dijo que uno de los primeros pasos será reflexionar y analizar en torno al clamor de la sociedad sobre el costo de las elecciones, y establecer cómo incorporar la modernización tecnológica para determinar “qué se puede abaratar, sin perder la calidad de los procesos electorales”.

Respecto de la colegialidad, aseveró que se respetará el derecho de cada fuerza política a pertenecer al Consejo General y a poner sobre la mesa sus visiones de futuro, pero los partidos, subrayó, también habrán de respetar los acuerdos técnicos de la Herradura de la Democracia. En tal sentido informó que, en breve, se organizarán mesas de trabajo en particular con cada una de las fuerzas políticas.

Finalmente, al manifestarse convencida de que el desempeño del nuevo Consejo General habrá de contribuir al incremento de la vida democrática del país, se comprometió a tener siempre la disponibilidad de la escucha atenta y a establecer una política de trabajo de puertas abiertas.

Momento histórico, con mayoría de mujeres, en el pleno del Consejo General

En su primera intervención ante el pleno del Consejo General, la Consejera Rita Bell López Vences destacó que con su designación y la de otras tres consejerías -incluyendo la Presidencia-, se concluye el proceso de renovación total de las y los consejeros nombrados a partir de la reforma electoral de 2014; por lo que consideró a éste como un momento histórico.

Además, “es la primera integración compuesta de forma mayoritaria por mujeres; por ello, también debemos construir una agenda desde una visión de género”, indicó.

Rita Bell López expresó que procede de los grupos activos de la sociedad civil y, de manera muy importante, de las redes de mujeres a quienes invitó a que la sigan acompañando, “porque ellas me han sostenido y es no sólo por ellas, sino con ellas, que me propongo cumplir esta encomienda”. Asimismo, se comprometió a empeñar su palabra para reducir la brecha que separa “a esta noble institución de las y los ciudadanos” y continuar su lucha “en favor de las mujeres, muy especialmente de las mujeres indígenas”.

Compromiso de contribuir a la renovación de poderes

“Comprometo mi indeclinable voluntad para contribuir a la democrática renovación de los poderes públicos, aportando la modesta experiencia y enseñanza en materia electoral que he acumulado a lo largo de los últimos tres lustros de mi vida” ofreció en su primera intervención en la Herradura de la Democracia, el Consejero Jorge Montaño Ventura.

Invitó a los actores políticos, partidos y sociedad a construir y transitar en un ambiente que dimensione cabalmente los principios y las reglas de la democracia, para que sea el debate de las propuestas políticas su mejor expresión, la sociedad desde hace tiempo, nos reclama la cancelación de confrontaciones que sólo dividen y aplazan las soluciones.

Se dijo orgullosamente originario de Tenosique y dejó en claro que “no es con golpe de suerte, ni desgarrándonos las vestiduras, ni con discursos incendiarios o buenos deseos, como avanzaremos en la consolidación de un México plural y participativo, sino con nuestras acciones en pro de la democracia”.

La apuesta es por la imparcialidad del INE

El Consejero Arturo Castillo Loza, al dirigirse por primera vez al Consejo General, prometió trabajar siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley, sin filias ni fobias, con la confianza que da la transparencia en el desempeño del encargo, y manifestó su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y del voto, a partir de un nuevo pacto, “apostando por la imparcialidad de este árbitro, con miras a tener una democracia más sólida, eficiente y duradera”.

A la nueva Consejera Presidenta, así como a las consejeras y consejeros, les ofreció de igual manera su mayor disposición para generar los acuerdos que sean necesarios por el bien de la democracia, siempre desde la legalidad, la autonomía y la independencia del INE.

Y al personal de la Institución, Castillo Loza les comentó que cuentan con su confianza, apoyo y reconocimiento, por su profesionalismo y entrega, porque gracias a ellas y ellos es posible la organización de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Paridad de género, mecanismo eficaz para revertir la exclusión de las mujeres

Al afirmar que “se escucha muy bien decir ‘Presidenta’ por primera vez en la Herradura la Democracia”, la Consejera Dania Ravel Cuevas dio la bienvenida a la nueva consejera y nuevos consejeros Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura.

Destacó el cumplimiento del principio de paridad de género, criterio que incluso tuvo su origen en el seno del Consejo General del INE y aseveró que se trata de un mecanismo eficaz para revertir la exclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, sin soslayar que todo esto es fruto de la lucha de miles de mujeres que, desde sus respectivas trincheras, han trabajado, en la medida de sus posibilidades, para allanar el camino a otras mujeres.

Durante los próximos años, agregó Ravel Cuevas, “trabajaremos arduamente para seguir fortaleciendo nuestra democracia y garantizando elecciones libres, transparentes y justas en nuestro país”. Sin embargo, enfatizó, uno de los mayores retos será el de continuar defendiendo la autonomía e independencia del INE, que “garantizan que las elecciones sean completamente imparciales, sin interferencias externas de ningún tipo”.

Dar la posibilidad de favorecer el voto a todos los grupos vulnerables

Al mostrar su beneplácito por la integración mayoritaria de mujeres en el Consejo General, Carla Humphrey Jordan afirmó que una institución como ésta, en la que se gesta y se recrea cotidianamente la democracia, bajo la lealtad a la Constitución y a la ley, es indispensable en estos momentos de recambio en el sistema político entero y del sistema electoral. “Sean bienvenidas y bienvenidos”, les manifestó.

Agregó que el INE es una maquina precisa, sofisticada y profesional. Encontrarán en su estructura central y desconcentrada, subrayó, trabajadoras y trabajadores auténticamente comprometidos con la misión central de este Instituto: preparar y desarrollar elecciones auténticas y mecanismos de participación ciudadana directa.

Les deseó asimismo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa del Instituto, y añadió que será una aliada para implementar el voto electrónico, el voto anticipado para personas en situación de discapacidad, el voto en prisión preventiva y en condición de discriminación; del mismo modo, continuó, en los temas de acciones afirmativas para los afrodescendientes, los migrantes, de la diversidad sexual y para todos los grupos vulnerables, como jóvenes y personas de la tercera edad, así como acercar las urnas a las personas de seguridad pública y enfermos en los hospitales.

Garantizar colegialidad: mayor reto de integración del Consejo General

Al dar la bienvenida a las nuevas consejeras y los nuevos consejeros, el Consejero Martín Faz Mora se pronunció convencido de que su llegada fortalece al órgano colegiado. “Nos enriquece, porque permite renovar la pluralidad al interior de este Consejo”, dijo.

La pluralidad en la integración de los órganos de dirección del Instituto, desde su creación y hasta la fecha, enfatizó, “siempre ha correspondido al Congreso, que es el que nombra”, así como la composición o equilibrio que en un determinado momento exista al interior del órgano.

Faz recalcó que uno de los grandes retos de la nueva conformación del Consejo General, lo constituye la atinada implementación del principio de colegialidad. “El principio de colegialidad que debe caracterizar a los órganos de dirección del Instituto, conforme al actual diseño institucional, consiste en el hecho de que las decisiones deben atravesar un proceso deliberativo, en el que participemos todos sus miembros; por lo que, en principio, el sentido final de las decisiones debe ser el de compartirlas por sus integrantes, más allá de los naturales disensos”, estableció.

El INE tiene fuerza y vigor para enfrentar el proceso electoral más grande de la historia

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña afirmó que gracias a la legislación en materia de paridad hoy se cuenta con una Consejera Presidenta, así como con tres consejerías -una mujer- cuya experiencia en materia electoral aumentará una nueva forma de colegialidad que será un baluarte de las nuevas decisiones del Instituto.

“Hoy el INE es más nacional que nunca”, apuntó, pues las realidades sociales y culturales de Sonora, Oaxaca, Michoacán, Tabasco, Yucatán, San Luis Potosí, Ciudad de México y Guerrero, refrescarán esta nueva cosmovisión de la democracia mexicana al representar la diversidad de nuestro país, por lo cual ofreció trabajar de manera horizontal, abierta y dialogada para entregar buenos resultados electorales

Reiteró seguir organizando elecciones con la calidad que distingue al INE. Aquí están las y los vocales ejecutivos y representaciones de los vocales distritales, con el compromiso de participar de manera profesional en los comicios. “El INE tiene fuerza y vigor, profesionales y un servicio público con lo que enfrentará el proceso electoral más grande de la historia de manera equitativa e imparcial”.

Una gran responsabilidad con la República

Al dar la bienvenida a las y los consejeros que se integran al Consejo General del INE, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona les recordó que, “este trabajo no sólo es una gran oportunidad personal, es una gran responsabilidad institucional, ciertamente con el INE, con la democracia, con la sociedad y con la República”.

Mencionó que el centro de esta responsabilidad es el derecho a votar. Les pidió huir de la soberbia, “no somos personas especiales, lo especial es el sitio en el que la representación nacional nos ha colocado, honremos ese privilegio”.

Celebren, por favor, les dijo, “celebren el privilegio que hoy reciben, pero celébrenlo con la prudencia que impone la magnitud de la tarea. Son ustedes responsables junto con muchos otros, los que estamos en esta mesa y muchísimos más, que son los que en el día a día y cada tres años garantizan a las mexicanas votaciones íntegras”.

“Consenso, la palabra clave”

El Consejero Jaime Rivera Velázquez afirmó que hoy no se trata de refundar al INE, sino de fortalecerlo con relevos que inyecten nuevas ideas y energías renovadas, dentro del marco constitucional legal y organizacional, que le han permitido rendir buenas cuentas a la ciudadanía y a la democracia mexicana.

Confió en que, por el bien de México, esta renovación parcial de su órgano de dirección permita abrir diálogos productivos entre las instituciones del Estado, basados en el respeto a la autonomía del INE, al reconocimiento de sus capacidades y a las buenas cuentas que ha rendido al país.

Estableció que consenso es la palabra clave porque, como organismo basado en la colegialidad y no dirigido unilateralmente por nadie, la nueva Consejera Presidenta y la nueva consejera y los nuevos consejeros, quienes cuentan con una amplia experiencia en materia electoral, podrán poner ésta al servicio de la institución y de la democracia.

Renovación del Consejo General abre la puerta a nuevas perspectivas

“Hoy la sociedad mexicana puede atestiguar un nuevo relevo en la integración de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, un mecanismo de renovación ordenado por la Constitución que no sólo promueve la constante renovación de este máximo órgano de dirección con la designación escalonada, cada tres años, de consejeras y consejeros electorales, sino que abre la puerta a nuevas ideas, aportes, estilos, enfoques e interpretaciones por lo que hace a los planteamientos y decisiones técnicas, operativas y jurídicas que toma este órgano colegiado en materia de organización y arbitraje electoral”, acentuó la Consejera Claudia Zavala Pérez.

Éste es un mecanismo venturoso consideró, porque impone a las y los consejeros y a todas las personas que integran el colegiado, “el gran reto de trabajar de manera armónica, colegiada, colaborativa y haciendo uso de nuestra experiencia acumulada para refrendar e, incluso para profundizar, a partir del ejercicio pleno de nuestra autonomía e independencia, la confianza de la ciudadanía en este Instituto y principalmente en la democracia “.

“Una confianza que estamos obligados a sostener e incrementar de la mano de todos los actores de la sociedad, porque la prioridad política de hoy en día es asegurarnos como sociedad democrática, pacífica y participativa que somos, que la autoridad política emane efectivamente de la voluntad democrática del pueblo diverso, plural y heterogéneo y no de los designios de grupos de interés o de poder ligados, algunos de ellos, a organizaciones que actúan fuera del pacto y del consenso social “, culminó Zavala.