Grupos de poder en Morena dan “dedazo” para definir candidatos en Michoacán: Fermín Bernabé

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2021.- El diputado morenista Fermín Bernabé Bahena alzó la voz para que en el instituto político al que pertenece no se definan las candidaturas por “dedazo”, tal como lo pretenden realizar algunos grupos de poder al interior del partido y que sólo contribuyen a que no haya transparencia en el proceso, subrayó el legislador.

“Algunos grupos en Michoacán están decidiendo las candidaturas en Morena y esto empuja a que se acuda ante los tribunales para exigir el respeto de los derechos político-electorales. Morena debe ser diferente y también sus candidatos; además, debe existir un árbitro que decida quiénes son los mejores perfiles para representarnos”, recalcó el congresista.

Bernabé Bahena manifestó que definir candidaturas sin que exista transparencia en cómo se hizo la selección únicamente abona a que haya un escenario preocupante en el que se sospeche que hubo “mano negra”, aunado a que estas decisiones cupulares solo ponen en riesgo la gubernatura y se perderán municipios y diputaciones locales, sentenció.

El asambleísta dejo en claro que no se puede seguir con prácticas fraudulentas de gente del propio partido, “estaríamos faltando a nuestros estatutos de no mentirle al pueblo de México, tenemos que ser muy transparentes y demostrarlo con hechos ante la ciudadanía porque si no le estaríamos fallando al militante, al simpatizante y a las personas de a pie”, comentó.

Fermín Bernabé recordó que Morena emitió una convocatoria para que toda la gente que quisiera participara en la selección a los puestos de elección popular, pero enfatizó que a pocos días de que arranquen las campañas hay liderazgos fuertes en el estado que ni siquiera fueron tomados en cuenta.

“No se tomó en cuenta a los perfiles valiosos para encuestarlos y en realidad no conocemos si la famosa encuesta existió o no y esto es muy grave porque se violenta nuestro programa de acción nacional de no mentirle al pueblo de México”, dijo.