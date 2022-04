Grupo Gayosso comparte: “A dos años de la pandemia: reconocer las pérdidas y vivir sin miedos

Ciudad de México, .- Grupo Gayosso, la empresa líder en la prestación de servicios funerarios en México, comparte información de valor en su blog realizado por su grupo de especialistas en tanatología para la nueva plataforma de Vida y Bienestar, en donde se desarrollan los temas y aspectos más relevantes para la salud emocional.

A dos años del inicio de una pandemia a escala mundial que llevó a los más de 126 millones de mexicanos (INEGI) a realizar una gran cantidad de cambios a todas las personas en un marco de tiempo extremadamente corto, es importante entender que esta situación dejó consecuencias psicológicas y emocionales que, aunque son diferentes para cada uno, se comparten como sociedad. Algunos perdieron seres queridos, como las más de 300 mil familias (Gob de México); otros sus trabajos, como las más de 12 millones de mexicanos (Gob de México), pero el impacto de la supresión de las actividades sociales y deportivas, conjuntamente de la pérdida de la cercanía con familiares y amigos, fue una experiencia que todos tuvieron que enfrentar.

Debido a que esta pandemia todavía sigue continuando, se puede llegar a ignorar el costo y desgaste emocional que, además de una enfermedad, ocasionó y que tomará años sobreponer. Las medidas que se pensaban temporales como procurar los cuidados sanitarios para evitar el contagio entre amigos y familiares siguen pero ahora se tiene que sumar a esto los esfuerzos de seguir adelante con la vida al buscar un semblante de normalidad; no por nada todas las personas están sintiendo un agotamiento físico, psicológico y emocional, sumando el duelo a las innumerables pérdidas que se han tenido y los cuales aún no se ha tenido suficiente tiempo para sanar con un duelo adecuado.

Es más, muchas personas aún se preguntan: “¿cómo puedo dejar de sentir este dolor?”; “a otros tal vez les fue peor, pero ¿por qué no puedo dejar de tener remordimiento por sentirme tan triste?”; “¿cómo vuelvo a empezar de cero estando tan agotado?”, “¿cómo recupero el sentido y la alegría de vivir?”. Es importante resaltar que, para cada uno, el proceso del duelo por COVID-19, es totalmente distinto. El contexto y las circunstancias alteran la experiencia de la pérdida, incluyendo la de un trabajo, sueños o hasta un ser querido.

A estas emociones de duelo, se suma el hecho que no se pudo llevar la despedida de los seres queridos de una forma cercana por el confinamiento, no se pudo compartir la cercanía, contacto en los afectos, no poder llevar de forma natural las despedidas o las alegrías, aumentando las tensiones y el agotamiento que se lleva cargando a dos años de la crisis sanitaria.

“Pero algo que puede ayudar a todos es la conciencia de que todos pueden tener un papel activo para impactar positivamente a los demás en sus propios duelos al ser mutuos guías en estos procesos que como sociedad estamos llevando. Esto se puede hacer desde aconsejar a los seres queridos a buscar ayuda psicológica o solo con el mero acompañamiento y que puede ayudar a aliviar los malestares emocionales y construir lazos significativos que ayudan a sanar las pérdidas e incrementar la resiliencia de todos como sociedad”, comentó Shanty Lagunes, colaboradora del programa de Tanatología en Grupo Gayosso.

Es por eso que Grupo Gayosso, a través de su programa: “Vida y Bienestar”, contribuye brindando acompañamiento, información y herramientas con la Conferencia Especial de Tanatología: “A dos años de la pandemia: reconocer las pérdidas y vivir sin miedos”. Este espacio está dirigido a todos aquellos que están enfrentando alguna pérdida, incluyendo las de seres queridos sin despedidas, que buscan reconstruir sus vidas y luchan día a día para enfrentar con amor y esperanza los vacíos, el dolor y la ausencia.

