Gradúa IEESSPP el tercer escalón de Policía Morelia

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2020.- Cumpliendo con los compromisos en materia de seguridad que se tienen con el municipio de Morelia, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP), llevó a cabo la ceremonia de graduación del tercer escalón del Curso de Formación Inicial Aspirante para Policía Preventivo Municipal Primera Generación.



J. Antonio Bernal Bustamante, director general del IEESSPP, reconoció el esfuerzo de los familiares de los 31 nuevos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que aspiran a integrar la Policía de Morelia.



“La familia es lo más importante, no es se sencillo ser policía, se necesita mucho temple y mucho carácter, porque para hacer ese tipo de actividades hay que tener un perfil específico, por ello, en el instituto no estamos apegados al modelo tradicional porque vale la pena cambiar, pensar y hacer las cosas diferentes, las exigencias a nivel municipal y estatal en materia de seguridad cada día son más específicas y más exigentes.”



Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, reconoció al IEESSPP por el trabajo realizado en la capacitación de los nuevos policías.



“Ustedes serán el rostro de nuestro gobierno municipal, me siento orgulloso de esta generación, a pesar de que hemos enfrentando situaciones y retos importantes siempre tengan en mente que están trabajando por México, por Michoacán, por Morelia, siéntanse orgullosos de ser policías, actúen como los han enseñado aquí con valores y firmeza, sean valientes y actúen con mucha responsabilidad”, mencionó.



Julissa Suárez, comisionada de Seguridad del Municipio de Morelia, reconoció la labor realizada en la formación de los cadetes, destacando el nivel educativo policial y la calidad en servicios y atención personalizada, así como el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.