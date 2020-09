Gracias a programa de la SEE, Alexander podrá continuar con sus estudios

Morelia, Michoacán; a 24 de septiembre del 2020.- Apoyar la preparación académica de su hijo a pesar de las dificultades que se viven ante la epidemia por el COVID-19, es uno de los objetivos principales de la señora Catalina, una madre de familia que ha enseñado a su pequeño que en esta vida “todo es difícil, pero nada es imposible”.

Su hijo se llama Alexander Guadalupe Salinas Cohello, cursa el segundo año en la Escuela Primaria Leona Vicario de la zona 057, correspondiente al municipio de Tzitzio, Michoacán, él es un estudiante que demuestra que, a pesar de las dificultades, no se rinde y continúa realizando sus actividades escolares con compromiso y dedicación aún en la distancia.

Al ser un niño que vive en una comunidad alejada, en donde se dificulta la comunicación y las condiciones económicas no son tan favorables, en el marco del programa “Ve por ellos” y la estrategia titulada “Banco Electrónico”, que ha implementado la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), autoridades educativas acudieron a realizar la entrega de una televisión y antena receptora para ayudar a que Alexander y sus hermanos, fortalezcan sus conocimientos y aprendizajes con su maestro.

Estos aparatos fueron donados a través del “Banco Electrónico”, mediante el cual la SEE invita al sector educativo y población en general a donar aparatos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras o televisiones que ya no necesiten o que requieran alguna reparación, a fin de que todo lo recaudado sea reparado (si lo necesita) por estudiantes de los Institutos Tecnológicos en la Entidad y entregado a las y los estudiantes de alta y muy alta marginación, con el objetivo de dotarlos de herramientas que les ayuden a continuar su formación académica a la distancia.

Con estas acciones la SEE continúa trabajando en equipo con padres de familia, docentes y estudiantes, para que la educación en Michoacán no se detenga, y así como Alexander, otros menores tengan las herramientas necesarias para seguir adelante, no abandonar sus estudios y cumplir sus sueños.