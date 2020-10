Gracias a entrega de Laptop, Jesús Alexis podrá continuar con su formación académica

Morelia, Michoacán; a 9 de octubre de 2020.- Qué mayor inspiración que un joven motive a otro para alcanzar sus sueños, tal es el caso de Ali Valenzuela Francisco, un estudiante de la carrera de Contabilidad y Finanzas, quien esta mañana visitó a Jesús Alexis Guzmán para hacerle entrega de una Laptop, con el fin de invitarlo y motivarlo a continuar su formación académica hasta alcanzar sus objetivos.

Lo anterior, en el marco del Programa “Ve por ellos” y la estrategia #YoMeSumo, implementada por el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, que busca apoyar a las y los jóvenes de preparatoria y universidad que se encuentran en condición de vulnerabilidad, a fin de que no abandonen la escuela por la falta de las herramientas que, ante la nueva modalidad de educación a distancia, son necesarias.

En este tenor Ali Valenzuela, quien además de ser un estudiante dedicado y comprometido con su educación, a sus 20 años es jugador profesional de futbol en el equipo Cascabel CR, en Brasil, se sumó a la iniciativa pues, dijo “así como yo, quiero que Jesús Alexis cumpla sus sueños”.

Durante la entrega, que fue realizada en la Tenencia de Santiago Undameo, lugar en donde vive Jesús, dijo el jugador de futbol: “quiero pedirte que nunca dejes la escuela porque siempre es una herramienta vital para tu vida y te va a servir para todo, espero que esta Laptop te sirva para que puedas continuar con tus estudios, que nunca los dejes y que llegues muy lejos”.

Por su parte, Jesús Alexis expresó su agradecimiento, asegurando que será una herramienta que le servirá de mucho para seguir adelante con su carrera, pues quiere ser ingeniero en biotecnología.

“Agradezco al secretario de Educación por el apoyo, estoy seguro que esto me ayudará a seguir adelante y facilitar mis estudios, pues para mi es muy importante continuar estudiando porque personalmente es lo que me va a sacar adelante a mí, a mi familia y me ayudará a lograr el éxito en mi vida”, subrayó.

Asimismo, el estudiante de biotecnología envió un mensaje de motivación a sus compañeros y dijo: “hay que seguir estudiando, no se dejen quebrar por la cuarentena échenle muchas ganas para salir adelante, está difícil, pero si se puede”.

Ante ello, Ayala Morales dijo a través de sus redes sociales: “sabemos que Jesús Alexis es un chico dedicado y con muchas aspiraciones, quien con trabajo y compromiso hace lo posible para destacar en todo lo que realiza, por lo que confiamos en que pronto será un gran profesionista”.