Gracias a C5i Michoacán, menor salva la vida

Morelia, Michoacán, a 23 de junio de 2021.- La madrugada del sábado pasado en el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), se recibió una llamada en la línea de emergencias 911, era la señora Daniela, madre de una menor de edad, quien presentaba principios de asfixia, por lo que la oportuna intervención de uno de los operadores permitió salvarle la vida.

“Aproximadamente a las 5 de la mañana del día sábado mi niña me despertó porque la empecé a escuchar a quejarse, pues no sabía yo qué pasaba, llamo al 911 y me asiste una persona vía telefónica, y ya me pregunta qué es lo que estaba pasando, le comento como está mi niña y me dice que ya está en un proceso de asfixia”, relata la madre de la menor.

Al otro lado del teléfono se encontraba José Luis Torres Mariano, quien cuenta con capacitaciones en primeros auxilios, intervención clave para coadyuvar en la misión de salvar la vida de la niña de solo 12 meses.

Fue así que el profesionalismo y preparación de José Luis en técnicas especializadas para recobrar la respiración adecuada, pudo hacer un trabajo impecable “se interviene y se la aplican maniobras de Heimlich, ya que la menor estaba teniendo obstrucción de vías aéreas”.

Pero además, la madre de la niña dejó el miedo a un lado y comenzó a ejecutar las instrucciones que se le brindaban a través del teléfono “pues me dice qué pasos debo seguir para hacer una maniobra y empezar a hacer presión en su pecho para obstruirlo y ver si sale algún objeto”.

La labor que hicieron de manera conjunta José Luis y Daniela fue fundamental y hoy se habla de una historia de éxito, una historia que se pudo llevar a cabo desde el C5i, donde diariamente se atienden cientos de urgencias de diversos tipos, como seguridad, hechos de tránsito, siniestros en el hogar, protección civil y situaciones médicas.

El día de hoy las palabras son de agradecimiento por parte de la madre de la niña, “para mí la atención fue excelente, les agradezco mucho que me hayan asistido vía telefónica, porque no sé desde qué momento la niña tenía quejándose y yo posiblemente me di cuenta más tarde, si no me hubieran apoyado vía telefónica, no sé qué habría pasado en ese momento”, palabras que son un gran aliciente para quienes desde el C5i se han entregado y comprometido con Michoacán.