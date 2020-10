GPPT celebra que machistas, acosadores y deudores no podrán ser candidatos para el 2021

Morelia, Mich., a 29 de octubre del 2020.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado de Michoacán, aplaudió que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya aprobado el “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres” de cara al próximo proceso electoral del año 2021.

La coordinadora del GPPT, Brenda Fraga Gutiérrez, detalló que este 3 de 3, quiere decir que quien aspire a una candidatura en las elecciones del 2021 deberá cumplir con tres requisitos indispensables: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y, por último, pero no menos importante, no ser agresor de mujeres en el ámbito familiar y político.

“Aplaudimos que los órganos electorales se sumen a esta causa en favor de las mujeres, en el PT consideramos que ninguna persona que tenga algún antecedente o indicio de haber cometido algún tipo de violencia de género puede ocupar algún cargo público, pues para erradicar este tipo de actitudes en contra de las mujeres, debemos comenzar poniendo filtros para que la lucha no empiece con alguien que alienta y forma parte de este tipo de delitos”, aseveró.

Por su parte el vicecoordinador del GPPT, Baltazar Gaona García, refirió que con estas medidas se pretende prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres desde todos los institutos políticos, además de que se asegurarán las condiciones para que haya igualdad de género y respeto por los derechos político electorales de todas y cada una de las mujeres.

No podemos permitir que casos de violencia de género sigan prevaleciendo, no podemos normalizar esta terrible situación y nosotros desde el PT continuaremos en esta lucha constante para lograr erradicar la violencia de género, no nos quedaremos cruzados y por ello también aplaudimos que organismos autónomos como es el INE se sumen en esta lucha”, agregó.

En contexto, la diputada Teresa Mora Covarrubias, hizo un llamado a las mujeres que han sido víctimas de algún delito de esta índole para que denuncien, que no se queden calladas, pues aseguró que con el trabajo que se ha hecho en el ámbito legislativo, las autoridades tienen ya las herramientas bien establecidas para atacar estos delitos y sancionar a quienes son responsables.

En su intervención el diputado Salvador Arvizu Cisneros, manifestó que esta lucha debe ser emprendida por todos, organismos autónomos, partidos políticos, niveles de gobierno, poderes del estado y sociedad civil en general, además dijo que en el PT está muy clara esta situación, quién tenga algún antecedente de esta índole no se le permitirá ser candidato a ningún cargo y deberá ser investigado por las autoridades correspondientes.