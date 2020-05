Gobierno Estatal acciones en favor de migrantes que residen en EU, por covid-19

Morelia, Michoacán, a 01 mayo de 2020.- En el marco del compromiso que el Gobierno de Silvano Aureoles tiene con los connacionales, se llevó a cabo la segunda reunión de las Jornadas Virtuales de Migración, encabezada por el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez y el director político de Illinois Coalition For Inmigrant and Refugee Rights y presidente de la Federación Binacional Michoacano, Artemio Arreola.



Durante el encuentro virtual, en el que participaron funcionarios de la Semigrante, Enlaces Municipales de Atención al Migrante del estado y decenas de migrantes radicados en Estados Unidos, se dialogó sobre los derechos de los connacionales ante las políticas públicas implementadas por el presidente Donald Trump.



Gutiérrez Pérez y Artemio Arreola destacaron la importancia de iniciar acciones coordinadas para apoyar a los paisanos radicados en Illinois para acceder a servicios de salud, alimentación y vivienda durante la contingencia por el COVID-19, ya que por las condiciones de vulnerabilidad en que viven, son los más afectados al tener que sortear diversas situaciones para llevar recursos a sus familias.



También se acordó trabajar de manera conjunta para buscar alternativas de apoyo a migrantes que, al quedarse sin trabajo y sin opciones para seguir viviendo en el vecino país, tengan que regresar a Michoacán.



En este marco, Artemio Arreola y migrantes que radican en Estados Unidos hicieron un llamado a la población michoacana para no estigmatizar a los connacionales como vectores del coronavirus, ya que a pesar de que muchos de ellos enfrentan una difícil situación económica porque perdieron sus empleos durante la contingencia, se han sumado a las acciones preventivas que realizan autoridades de aquel país para frenar al COVID-19.