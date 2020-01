Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2020.- El Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, garante de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, inició la dispersión de la nómina y pago de cheques a personal docente y administrativo estatal, correspondiente a la primera quincena de enero del 2020.



Para ello, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), erogará más de 125.8 millones de pesos en el pago salarial de más de 30 mil trabajadores del sector educativo; la transacción bancaria ya inició, en tanto que, el personal del interior del Estado, podrá cobrar su nómina una vez que los cheques entregados a los habilitados sean distribuidos en las diferentes regiones y zonas de la entidad.



De igual manera, la SEE informa que, para quienes reciben su pago a través de depósitos bancarios, éstos ya iniciaron y se concluirán en breve tiempo.



Destacar que, lo anterior no sería posible, sin las gestiones realizadas por la administración estatal, ante la federación, para bajar recursos públicos extraordinarios que permitan solventar los pagos al magisterio michoacano.



Además de la disciplina financiera ejecutada al interior de la dependencia, bajo la coordinación del encargado del despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, en un ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos con los que cuenta la institución, ponderando en todo momento el bienestar de su capital humano.