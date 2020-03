Gobierno del Estado emite protocolo contra violencia de género durante aislamiento

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2020.- Salvaguardar la integridad y vida de mujeres y niñas mientras estén en casa durante la actual contingencia sanitaria, es una prioridad, por lo que el Gobierno del Estado decidió emitir el primer Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante el Período de Aislamiento por COVID-19.



El documento, emitido a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), ofrece a las mujeres herramientas que les permiten conocer los tipos de violencia a las que pueden verse expuestas durante este periodo y la manera en que pueden solicitar ayuda de las autoridades.



“La salud de las y los michoacanos es la prioridad, por ello se debe cumplir con el periodo de aislamiento y, desde la Seimujer, trabajamos en un protocolo donde puede participar la sociedad en general para proteger a las mujeres y las niñas”, destacó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.



Señaló que el documento ha empezado a llamar la atención de otros estados, como Guerrero y Sonora, y podría ser replicado, incluso, en ayuntamientos.





De acuerdo a Hernández Abarca, está documentado que, durante los primeros días de aislamiento, se han incrementado los servicios de atención en la dependencia hasta en un 30 por ciento, por lo que se está trabajando también con las Instancias Municipales de la Mujer para lograr la atención de todas las mujeres.



El protocolo establece un total de 14 puntos, distribuidos en tres apartados:



¿Qué debo hacer?



1. Estar atenta a cualquier situación de violencia que observes durante el aislamiento.



2. No minimizar ninguna forma de violencia.



3. Si identificas alguna forma de violencia busca ayuda.



4. Prepara una bolsa pequeña de emergencia con cosas indispensables, por si tienes que salir de tu casa en cualquier momento.



5. Si no puedes hacer tú la llamada, puedes pedirle a alguien de confianza que denuncie.



6. Genera un grupo de WhatsApp o alguna otra aplicación con personas de tu confianza.



¿Cómo sociedad qué podemos hacer?



1. Ser empáticos, si escuchas gritos, insultos o indicios de golpes debes llamar al 911 para referir un caso de violencia familiar.



2. Podemos ofrecer resguardar la bolsa de emergencia para que en el momento en que esté lista para salir de su hogar, pueda tener una red de apoyo y a dónde llegar.



3. No criticar ni hacer juicios de valor cuando una niña o mujer te cuenta que vive violencia o que siente miedo de alguna relación. Lo mejor que podemos decirle es que le creemos y que estamos para apoyarla, que no está sola.



¿Qué hacemos desde Seimujer?



1. Recibimos tus denuncias por teléfono al número 4435822082, o a través del correo electrónico: seimujeratencion@gmail.com



2. Brindamos acompañamiento tanto para la presentación de tu denuncia como para el seguimiento jurídico y psicológico que requieras



3. Ponemos a tu disposición el Refugio y Casa de Tránsito.



4. Toda la atención que se brinda en la Seimujer y en el refugio atiende a los protocolos de higiene y protección que mandatan las autoridades sanitarias.



5. Una vez que egresen del refugio se da seguimiento a los casos.