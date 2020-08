Gobierno de Morelia retira 7 toneladas de basura que taponeaba el canal del Punhuato

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2020.- El día de hoy, personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) llevó a cabo una jornada intensa de limpieza, retirando un taponamiento de basura detectado en el canal de Punhuato, ubicado sobre el Libramiento norte, a la altura de la colonia Paseo de las Lomas.

El equipo OOAPAS trabajó de forma manual y con una máquina retroexcavadora de la Dirección de Residuos Sólidos, así como un camión volteo de la Dirección de Parques y Jardines para desalojar el material que se extrajo del canal.

Luego de cuatro horas de trabajo, se lograron retirar siete toneladas de basura con la participación de cuatro trabajadores de la paramunicipal. Cabe señalar que en esta temporada de lluvias, los residuos sólidos siguen siendo la causa principal de inundaciones en nuestra ciudad, al ser arrastrados por los escurrimientos pluviales hasta las coladeras, rejillas y canales, dificultando el desalojo de las aguas.

Cabe señalar que los trabajos de limpieza en alcantarillas, rejillas y canales se hace de forma regular y cada viernes se lleva a cabo una acción de limpieza con un equipo interinstitucional del Ayuntamiento de Morelia. Sin embargo, es importante la participación activa de la ciudadanía para reducir la presencia de basura.

Las recomendaciones para todos los morelianos son las siguientes: no tirar basura en la calle; no dejar bolsas de basura en las calles; no arrojar basura a ríos o canales; barrer el frente de las casas.