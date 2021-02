Gobierno de Morelia recuerda a la población tomar medidas por cortes controlados de energía eléctrica

Morelia, Michoacán.- Luego que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informará que en 12 entidades se realizarán cortes controlados de energía eléctrica ante el incremento en la demanda de la misma en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno de Morelia recomendó a la población tomar medidas ante los cortes de luz que se realizarán de 18:00 a 23:00 horas de este martes.

El Ayuntamiento capitalino comunicó que entre las recomendaciones emitidas por la Cenace se encuentran: apagar las luces que no se estén utilizando; Desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; Cerrar cortinas y persianas para conservar el calor; Disminuir o apagar los procesos de producción no escenciales.

Es importante el apoyo de la población e industria para reducir el consumo eléctrico no escencial, ante los cortes de carga rotativos y aleatorios que se realizarán como informó el Centro Nacional.

Los estados que tendrán los cortes controlados de energía eléctrica este 16 de febrero en el horario antes mencionado serán: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El Gobierno de Morelia reiteró sus números de atención a la ciudadanía ante cualquier emergencia, Policía Municipal 443 113 5000, Protección Civil y Bomberos 443 322 5508.