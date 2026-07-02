Morelia, Michoacán; 2 de julio de 2026.-El Gobierno de Morelia ofrece descuentos y facilidades para que la ciudadanía se ponga al corriente en sus pagos municipales, mismos que ya están disponibles desde este primero de julio y continuarán hasta el 26 de diciembre de 2026.

Algunas de las multas e intereses que se eliminan al 100% derivado de adeudos pendientes de pago de vivienda por programas implementados por el extinto Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) son: Predial, impuesto por comprar una casa o terreno, lotes baldíos, licencias de negocios, anuncios publicitarios, protección civil, adeudos de vivienda del antiguo Imuvi.

Además se aplicará hasta 90% de descuento en multas por infracciones a los reglamentos municipales, el 50% de descuento en trámites para regularizar anuncios y licencias de construcción, y se eliminan adeudos en materia de Predial y anuncios de antes del 2021.

Es importante destacar que, para que llevar a cabo la cancelación de adeudos anteriores, el usuario debe pagar los de 2021 en adelante.

Las y los morelianos interesados en tramitar estos descuentos deberán: presentar identificación oficial y acudir a la Tesorería Municipal o a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum). Se aplicará el descuento en el momento y no se necesita llenar formas complicadas, solo presentarse y pedir el beneficio.

Para más información, las y los interesados pueden acudir a las oficinas del Centro Administrativo Morelia (CAM), ubicado en la calle Eduardo Ruiz # 570, centro histórico, o visitar las redes sociales del Gobierno de Morelia.