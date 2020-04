Gobierno de Michoacán apoyará a empresas con créditos de hasta 50 mil pesos

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2020.- Ante la preocupación por sostener el nivel de empleos, y que las familias tengan el menor impacto negativo en sus ingresos por el COVID-19, el Gobierno de Michoacán ha dispuesto mil créditos por montos de hasta 50 mil pesos.



En el marco del Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas, y dentro de la estrategia diseñada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y operada a través del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), la solicitud de los apoyos crediticios quedó abierta a partir de este lunes 30 de marzo.



Entre las características de este préstamo está conceder un periodo de gracia o no pago durante los tres primeros meses a partir de su autorización; tasa de interés de 6 por ciento, y pago fijo de 2 mil 216 pesos a partir del cuarto mes de haber sido entregado, hasta completar 24 abonos.



Los requisitos para acceder al financiamiento de hasta 50 mil pesos son: Solicitud debidamente requisitada y firmada, utilizando el formato establecido, disponible en la plataforma planemergentemichoacan.com, así como en los portales de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, y de Sí Financia.



Otros requisitos son: Identificación oficial con fotografía (credencial del INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía), comprobante de domicilio particular y de la empresa con una antigüedad no mayor a 90 días; constancia de Situación Fiscal; opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en positivo, emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con antigüedad no mayor de 30 días.



Se pide además no tener antecedentes negativos graves en el Buró de Crédito y contar con aval, que, a su vez, debe presentar identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos del último mes.



Además de los portales ya referidos, las personas interesadas pueden llamar para solicitar mayor información a los teléfonos de la Secretaría de Desarrollo Económico (443) 113 4500, así como de Sí Financia (443) 113 7700, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.