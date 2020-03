Gobernador supervisa acciones de contención implementadas ante COVID-19

Morelia, Michoacán a 19 de marzo de 2020.- Con la premisa de dar puntual atención a las y los michoacanos, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo supervisó este jueves el seguimiento de las acciones que se han implementado para la atención a la población ante la presencia del COVID- 19.



“Estamos alerta y al pendiente para proteger la salud de la población; es una prioridad y no vamos a escatimar en acciones preventivas y de contención”, aseguró el mandatario.



En reunión de trabajo, revisó el avance de acciones con titulares de áreas claves para la atención a la población, como las Secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo Económico y Finanzas, así como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia y la Coordinación General de Comunicación Social.



Aureoles Conejo les instruyó a brindar atención especial a grupos vulnerables, como adultos mayores, niños, niñas y personas con discapacidad.



“Que ninguna persona de la tercera edad, y máxime si ya no puede valerse por sí misma, se quede sin ayuda; tampoco ningún niño, niña o personas con discapacidad, para que les demos el acompañamiento que requieran”, puntualizó.



Destacó que, si bien en Michoacán no existe ningún caso confirmado de COVID-19 hasta el momento, la Secretaría de Salud en el Estado está preparada para atender los casos que se presenten, con un correcto plan de contingencia y capacitación continua a todo el personal médico.



Dichas acciones se seguirán reforzando con la instalación de unidades móviles en lugares públicos estratégicos, las cuales contarán con todo lo necesario para la atención oportuna de posibles casos de COVID-19.



Así mismo, por indicaciones del gobernador, se revisaron los avances para diseñar un esquema de acompañamiento para el sector productivo del estado, donde se busque aminorar las pérdidas que podría generar la contingencia a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado.



El titular del Ejecutivo estatal señaló que, el equipo estratégico de su Gabinete, designado para estar coordinando y supervisando las acciones, mantendrá reuniones permanentes para el seguimiento de cada una de las líneas de trabajo establecidas ante la contingencia.