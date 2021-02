Gobernador Silvano Aureoles entrega obras educativas por más de 18 millones en Morelia

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2021.- En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, el Gobierno del Estado no abandona las tareas sustantivas para mejorar la educación de niñas, niños y jóvenes, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“El reto de invertir grandes cantidades de dinero para mejorar la infraestructura educativa no ha sido menor”, afirmó el mandatario al recorrer y entregar obras educativas por más de 18 millones de pesos en las secundarias Federal No. 2 “Hermanos Flores Magón”, la Técnica No. 3, la Primaria Isaac Arriaga, el Jardín de Niños Dr. Melchor Díaz Rubio y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED).



“Estoy seguro que esto, que hoy construimos juntos, se va a ver reflejado en una mejor calidad de vida”, enfatizó.



Con estas obras se resuelve la falta espacios para el desarrollo de actividades educativas, cívicas, deportivas y culturales de 6 mil 277 alumnos, indicó la directora general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe Díaz Chagolla.



“El gobernador cumple su compromiso con el sector educativo de todos los niveles, para que cuando las niñas, niños y jóvenes regresen a sus escuelas las encuentren con un nuevo rostro”, comentó María Guadalupe Díaz Chagolla.



Durante los recorridos, en los que estuvieron presentes funcionarios, autoridades educativas, directoras y directores de las escuelas, el mandatario constató la rehabilitación general de la Secundaria Federal No. 2 “Hermanos Flores Magón”, que incluyó trabajos de pintura e impermeabilización, mobiliario escolar y la construcción de dos techumbres.



En la Secundaria Técnica No. 3, entregó una techumbre, el aula didáctica con equipo, equipamiento para los talleres de mecánica automotriz y estructuras metálicas.



Así como la rehabilitación de barda perimetral y techumbre de la escuela primaria Isaac Arriaga, y la sustitución de techumbre del Jardín de Niños Dr. Melchor Díaz Rubio.



Además de la construcción de techumbre en cancha de futbol rápido del IMCED.



“Hoy estamos celebrando el fortalecimiento de nuestro instituto, tenemos frente a nosotros una techumbre funcional y estéticamente bella que nos marca la posibilidad de compartir, disfrutar e invita a los jóvenes a estudiar en el IMCED”, dijo la directora general del instituto, María Cecilia Izarraráz Gutiérrez.



El secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales concluyó que producto de la gestión e inversión, en materia educativa, el actual Gobierno de Michoacán rompió los esquemas y 85 mil maestros van a poder tener certeza laboral.



“Hay una reconciliación de los maestros con los padres de familia, porque sabemos que la educación debe ser solidaria y con empatía de lo que están viviendo muchas familias michoacanas ante los retos que significó la pandemia”, concluyó Héctor Ayala.