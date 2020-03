Gobernador Silvano Aureoles arranca Innovation Fest 2020

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2020.- Entre juegos interactivos, actividades lúdicas y lentes de realidad virtual, niñas, niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas demostraron su pasión por la ciencia y la tecnología en el arranque del Innovation Fest 2020.



“La ciencia y la innovación son una oportunidad muy grande para conectar la fuerza de las nuevas generaciones con la construcción del futuro”, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo al inaugurar, junto a niños y jóvenes, la gran fiesta de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Recinto Ferial.



El Gobernador indicó que el Innovation Fest 2020 pone en el centro de la agenda el deseo de las y los jóvenes de saber y descubrir más para ser más libres, y durante tres días los estudiantes demostrarán el talento y capacidad científica que tiene Michoacán.



“La ciencia y el conocimiento son el camino hacia la igualdad y la inclusión porque nos hace a todas y todos iguales; tienen que estar al servicio de la sociedad y de los más lo necesitan, porque esto nos vincula, nos hermana y nos une”, enfatizó.



Los atractivos que ofrecerá, hasta el próximo sábado, el Innovation Fest 2020 son Conferencias, Talleres, Exposiciones, Cine y Planetario móvil, arenas lúdicas y científicas, en las que las y los jóvenes y niños se integran rápidamente y forman parte de juegos y actividades mecánicas.



“Es raro utilizar unos lentes de realidad virtual, puedo ver a detalle las imágenes y no sólo desde un ángulo, siento como si estuviera en el lugar”, comentó Ever Escutia Montiel, alumno del Cobaem Tarímbaro.



Para Marisol Ortega Lemus, alumna del Cecytem de Irapeo, el Innovation Fest 2020 se convirtió en la oportunidad de presentar un robot programado, con capacidad para soportar hasta un kilo y levantar objetos.



“Está muy divertido el Innovation Fest, me acaban de dar unas descargas eléctricas y fue algo muy interesante, ver estos trabajos que involucra la ciencia”, dijo Cristian Jiménez.



Otras de las actividades que cautivó la atención fue el Cienciathon, ya que los más pequeños comenzaron a hacer fila para ver con lentes 3D proyecciones de dinosaurios.



El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), José Luis Montañez Espinosa, indicó que el alma y el espíritu del Innovation Fest 2020, son los jóvenes que hacen de este un festival de Michoacán para México y para el mundo.



“Por tercer año es posible hacer este evento, estamos aquí por la visión, decisión y compromiso de un gran amigo de todos los michoacanos, Silvano Aureoles Conejo, a quien le debemos tener hoy en Michoacán un festival de innovación”, sostuvo.