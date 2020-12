Gobernador Silvano Aureoles, aborda las complicaciones financieras en Michoacán, por recortes de la Federación

Morelia, Mich., a 9 de diciembre de 2020.- El gobernador Silvano Aureoles Conejo, compartió un mensaje para los michoacanos, la noche de este martes, debido a las fuertes complicaciones financieras, debido a los recortes de la federación.

Aquí el mensaje íntegro:

Estimadas amigas amigos.



Ante una circunstancia compleja, difícil para el país y en consecuencia para Michoacán, considero pertinente compartirles algunas reflexiones, pero sobretodo darles información precisa con relación a lo que estamos viviendo como gobierno estatal y seguramente lo mismo está sucediendo en los gobiernos municipales.



Hemos escuchado comentarios, preocupaciones o expresiones de integrantes de los otros dos poderes, incluso algunos compañeros o compañeras del propio Poder Ejecutivo, lo mismo la preocupación, a veces ya angustia de los organismos autónomos, de los subsistemas de educación en torno a las dificultades que están enfrentando y que estamos enfrentando para el cierre del año.



De manera histórica, para cerrar el año en virtud de una circunstancia financiera difícil de los estados en general, no solamente en Michoacán, el gobierno de la República siempre preveía un apoyo para el cierre que todos los estados necesitan por una circunstancia que es esta dificultad, derivada de una inequidad en la distribución de la hacienda Pública.



Que afecta severamente a los estados y municipios en virtud de que 80 centavos de cada peso de la recaudación que hace Hacienda Federal se lo queda el gobierno central y 20 centavos se reparte a estados y municipios.



Ante esa circunstancia, repito, históricamente el gobierno central al fin del año, le ayuda o le ayudaba a los estados y municipios con algún recurso extraordinario para poder cerrar en una condición no tan traumática.



Este año, además del reto en salud los estados y municipios hemos enfrentado el reto mayúsculo el quizá el reto más grande en materia económica, porque se elevó el gasto por motivos de la epidemia hubo más gastos para atender el tema de salud.



Dos, disminuyeron los recursos que nosotros recaudábamos porque se perdieron empleos, se cerraron temporal o definitivamente empresas, y aquellas que se quedaron funcionando nosotros les regresamos el pago que hicieron de los impuestos específicamente, el caso del Impuesto Sobre la Renta que se le regresó el 100% a todas las empresas, que pudieron pagarlo, en la búsqueda de que no cerraran o no despidieran a sus trabajadores.



Y para el caso de Michoacán, el turismo que es una vez actividades importantes en la recaudación, se paralizó definitivamente se paralizó.



y finalmente a partir del mes de mayo de este año, en medio de la epidemia el Gobierno federal dejó de mandarle a Michoacán el recurso que le correspondía a través de las llamadas participaciones federales.



El total de recursos que el Gobierno federal le rebajó o le quitó a Michoacán es de 3 mil 200 millones de pesos al corte del mes de noviembre, esta reducción impacta al estado, a todo, le impacta al Poder ejecutivo, le impacta al Poder Legislativo, le Impacta al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la educación, a todo.



Por supuesto que a los municipios también les genera un impacto negativo, por ejemplo, para todos los municipios dejó de llegar a Michoacán, al corte de noviembre 640 millones de pesos, esto es el 20% del presupuesto que les correspondía para este año.



Esto que les comparto se puede ver de manera muy clara en la gráfica, hablo de qué fueron 640 millones de pesos, que vamos a descontarlos de estos 3 mil 200.



Cómo te fue sucediendo esto que les comparto, para el mes de mayo llegaron a Michoacán menos 609 millones pesos, para el mes de junio el recorte fue de 964 millones de pesos, para el mes de julio fueron 459 millones, para el mes de agosto 448 millones, para el mes de septiembre 318 millones, para el mes de octubre 192 millones menos, y para el mes de noviembre menos 211 millones.



Eso significa un total de 3 mil 200 millones de pesos menos.



Para el caso de los municipios, para mayo se les redujeron 122 millones de pesos menos, para junio 193 millones menos, para julio 92 millones, para agosto menos 90 millones, para septiembre menos 64 millones, para octubre menos 38 millones, y para noviembre menos 42 millones, eso suma menos 640 millones de pesos.



Y quiero ilustrarles con algún ejemplo de cómo les impactó ya a los algunos municipios, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo le impactó a 10 municipios para no hablar de los 113 porque es mucho, nada más para que nos demos cuenta.



Al municipio de Morelia se le recortaron 86 millones de pesos, es decir de mayo a noviembre Morelia ha dejado de recibir por concepto de participaciones menos 86 millones de pesos, Uruapan menos 38 millones, Lázaro Cárdenas menos 36 millones, Zamora menos 25 millones, Zitácuaro menos 20 millones, Apatzingán menos 19 millones, Hidalgo menos 17 millones, La Piedad menos 15 millones, Tarímbaro menos 13 millones, Y Jacona menos 3 millones, es decir, solamente de este ejemplo que les pongo, son menos 272 millones de pesos.



Los recortes impactan a todos, por eso cuando una presidenta municipal o presidente municipal me dice -es que Finanzas este mes nomás me mandó tanto-, muchas veces se tiene a percepción de que el problema es aquí, de que el secretario de Finanzas o la Secretaría le rebajan o no le mandan completo, eso imposible.



Nosotros tenemos que mandar el dinero que llega, completo. El problema de fondo es que disminuyeron los recursos por razones también entendibles, bajó la recaudación y en consecuencia hay menos recursos que distribuir.



Pero eso hay que decirlo porque si no, se queda en la percepción de que el dinero sigue llegando igual y que el Poder Ejecutivo no se lo entrega al resto de los organismos o poderes del Estado.



Por ejemplo cuando vienen las caídas o las rebajas como vamos a ver el año que entra, los diputados federales de Morena y sus aliados le rebajaron a Michoacán 7 mil 728 millones de pesos, eso significa que el Gobierno del Estado tendrá menos dinero y en consecuencia habrá menos dinero para el Poder Judicial, menos dinero para el Congreso, menos dinero para los órganos autónomos.



Es decir, todos tendremos que hacer un ajuste porque el dinero va a ser menor.



Porque es falso cuando dicen que a Michoacán le fue bien, y que van a llegar más recursos, eso ha sido el discurso de algunos diputados de Morena aquí en el estado, queriendo confundir a la gente, eso es falso, van a llegar menos recursos porque así probaron ellos en la Cámara de Diputados.



Pero ¿cuál es el impacto directo para el caso de Michoacán?, para empezar dejamos de cubrir los salarios de miles y miles de trabajadores, entre ellos, los de Poder Judicial, los del Poder Legislativo, los órganos autónomos como el Instituto Electoral de Michoacán y todos los subsistemas educativos como el CECyTEM, el COBAEM, el Conalep, otras necesidades que no hemos podido cubrir porque el dinero ya no llegó.



Y yo debo decirlo con mucha claridad y contundencia, es un problema de recortes presupuestales y ¿por qué se hicieron los recortes?.



El año pasado en diciembre Hacienda proyectó que el país crecería 2.5%, bueno, vamos a decrecer menos 10, eso significa que lo que el gobierno federal le envió a la Cámara de Diputados y la Cámara aprobó, como su nombre lo indica, fue solamente un presupuesto una proyección, que en los hechos ya no se cumplió y aquí está reflejado de tal manera que todos lo demás es intento de confundir, de manipular con información incorrecta con información falsa.



Ojo, para el año que entra, Hacienda federal tiene proyectado que el país va a crecer 4.6%, con eso construyeron el presupuesto, es una falsedad, es un engaño, porque si hoy vamos a decrecer menos 10, no veo que el año que entra vayamos a crecer 4.6%.



Con esa proyección a Michoacán le quitaron 7 mil 700 millones de pesos, es decir, ni siquiera se va a poder cumplir con el monto recortado, con el presupuesto mutilado que aprobó la Cámara de Diputados, porque no se va a cumplir la proyección que hicieron.



Hablemos de que aún el presupuesto recortado no se va a cumplir porque difícilmente la economía va a crecer 4.6%, pero eso al tiempo, lo que hay que precisar y hay que aclarar y decirles a todos que la condición cambió y que necesitamos ajustarnos a la nueva realidad y que no es un tema del poder ejecutivo, es un tema de todos los organismos públicos del Estado de Michoacán.



Muchísimas gracias.