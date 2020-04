Gobernador insta a municipios romper cadena de contagio y desinformación ante COVID-19

Coalcomán, Michoacán, a 3 de abril de 2020.- Apegarse a la información que proviene de fuentes oficiales y tomar decisiones en consecuencia, así como insistir a la población que aplique las medidas preventivas, es el esquema que debe seguirse para hacer frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19, señaló el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo a presidentes municipales de la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas.



“Es altamente riesgoso tomar información de fuentes desconocidas porque se puede correr el riesgo de que sea imprecisa y se tomen decisiones incorrectas. La información la tienen que tomar de los sitios oficiales, como la Secretaría de Salud del Estado (SSM) y la Secretaría de Salud Federal,” precisó el mandatario michoacano.



Aureoles Conejo indicó a los alcaldes de Coalcomán, Coahuayana, Chinicuila y Aquila, que el Gobierno Estatal se adelantó en la implementación de medidas preventivas, como la suspensión de clases y la cancelación o reprogramación de eventos masivos como el Tianguis Artesanal de Uruapan y la Expo Feria Michoacán, además de que se intensificó la campaña informativa.



“Necesitamos ponernos muy enérgicos porque ahora estamos a tiempo de tomar medidas y adelantarnos a los escenarios, por eso vengo a pedirles que refuercen la campaña informativa y preventiva para que la gente se quede en sus casas, esa es la mejor medicina”, enfatizó Silvano Aureoles.



La titular de SSM, Diana Carpio Ríos, resaltó que las tres reglas de oro en esta emergencia sanitaria son la sana distancia, el aislamiento y la higiene, porque si bien el virus no es letal y no se trasmite por el aire, la saliva de las personas es el principal mecanismo de contagio.



“En estas enfermedades emergentes se tienen que tomar decisiones y el gobernador tomó medidas contundentes, como la cancelación de eventos masivos, cívicos y la suspensión de clases y actividades no esenciales, además hemos estado supervisando hospitales, tenemos planes de trabajo y los 108 Comités Municipales sesionan permanentemente”, puntualizó.



En la reunión se les pidió a los presidentes municipales intensificar la campaña de difusión, principalmente en zonas rurales y comunidades indígenas, donde aún hay escepticismo en el tema; cerrar playas, balnearios y cantinas, colocar llaves en mercados para que la gente se lave las manos, regular tianguis, hacer perifoneo y adherirse a las fuentes de información oficiales, como el sitio https://michoacancoronavirus.com.



El presidente municipal de Coalcomán, José Antonio Morales Arteaga, apoyó las acciones y convocó al resto de los alcaldes a sumarse en la contención del COVID-19.



“Efectivamente desde nuestros sitios podemos compartir la información que nos hacen llegar, tomar medidas y ayudar a la población para salir avante de esta situación”, finalizó.