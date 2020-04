El aislamiento obligatorio ha provocado grandes controversias, algunos han pretendido abrir procesos legales en contra de la medida y sin dudas están en el derecho de hacerlo; los respeto, sin embargo, en esta contingencia eso es un acto de egoísmo. Esas personas que hoy pretenden que la vida siga normal en las calles no están pensando en los cientos de muertos, en los hospitales colapsados, en los familiares que no podrán despedir a sus seres queridos, en el personal de la salud que se la está jugando todos los días. Esas personas solo están pensando en ellos mismos. Vamos a garantizar que los derechos humanos sean respetados. No vamos a permitir un solo maltrato, pero yo voy a seguir haciendo todo lo que esté en mis manos para proteger la vida de las y los michoacanos, esa es mi primera prioridad.