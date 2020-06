Giras presidenciales deben tener utilidad real, no ser solo ornamento: Antonio Soto

Las giras presidenciales deben trascender el ornamento y derivar en acciones concretas que resuelvan los grandes problemas que vive el país y que impacta a las entidades federativas que visita el presidente Andrés Manuel López Obrador, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado calificó como insuficiente el que el presidente haya venido a Michoacán a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Morelia, cuando vemos que la inseguridad y presencia de la delincuencia organizada va al alza en el país, prueba de ello lo ocurrido este viernes en la capital de la República, con el atentado al secretario de seguridad del gobierno capitalino.

Antonio Soto recalcó que el ornamento es sólo forma y no fondo, tiene un sentido efectista sin mayor alcance, de manera que no se está resolviendo el problema de fondo que afecta a millones de mexicanos y que es el no poder vivir en paz.

En México actualmente el impacto económico de la violencia es ocho veces mayor a la cantidad que se invierte en salud pública, señalan los datos del Índice de Paz en México, lo que en pesos significa un total de 4.57 billones”.



Para el legislador perredista, en estos momentos de complejidad para el país, lo que se requiere es que el presidente de la República acuda a los estados para dialogar con las autoridades estatales y en conjunto generar rutas de acción y coordinación en temas tan fundamentales como la seguridad pública, la recuperación económica y la crisis sanitaria.

Recalcó que tal coordinación entre estados y federación, debe fundarse con base al respeto y dejando de lado cualquier intento de subordinación de los gobiernos de las entidades federativas con el federal.

“Sólo así tendrá utilidad real las visitas que el presidente de la República realiza a los estados, pues de lo contrario se queda sólo en ornamento y en una publicitación de la figura presidencial con miras al proceso electoral que se avecina”, apuntó.