Al referir que es a través de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como se obtienen obras de impacto social para el desarrollo de los municipios de la entidad, la jefa regional Sahuayo – Jiquilpan, Citly Velazco Martínez, en representación del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, atestiguó las inauguraciones del Centro de Acopio y del Nodo Universitario de la UMSNH en San José de Gracia.



Durante el evento de apertura del Centro de Acopio, la funcionaria estatal, acompañada del presidente municipal de Marcos Castellanos, Rolando González Chávez y del director de producción de Segalmex, Bernardo Fernández Chávez, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de mantener la competitividad agroalimentaria a través de medidas de sanidad e inocuidad y la creación de más centros de este tipo con los que se beneficien no sólo el sector ganadero sino la población en general.



“Cuando se trabaja por un solo objetivo, sin banderas, sin colores, los resultados son estos, un modelo de coordinación tripartita, único en el país: Federación, Estado y Municipio, pero con la participación también de los productores”.



En su intervención, el alcalde de este municipio, Rolando González Chávez, agradeció a través de la jefa regional el apoyo otorgado por parte del mandatario estatal por impulsar el desarrollo de Marcos Castellanos.



“Sin las gestiones que se hacen por parte del gobierno del Estado, estas obras no serían posibles; en nosotros tienen un aliado para avanzar y trabajar de manera coordinada, nuestra tarea es servir a la población de Marcos Castellanos”, dijo.



Cabe destacar que Marcos Castellanos es el municipio número uno en producción de leche con aproximadamente 160 mil litros diarios.



INAUGURAN NODO DE LA UMSNH



Con una inversión de 4 millones 350 mil pesos, la jefa regional Sahuayo – Jiquilpan, inauguró junto con autoridades federales, estatales, municipales y educativas, el nodo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que ofrecerá las licenciaturas de Derecho y Contaduría.



Ahí, Velazco Martínez precisó que el tema educativo es fundamental en el Gobierno del Estado, “es la base para el desarrollo de los jóvenes, que representan el futuro de cualquier país, estado o municipio; sin educación, no avanzamos”.



Con la apertura de este nodo se están beneficiando 36 jóvenes no sólo de este municipio sino también del estado de Jalisco.