Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2020.- Para garantizar que las niñas y niños tengan continuidad en sus procesos de aprendizaje, pero sin exponerlos ante la propagación del COVID-19, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo instruyó seguir implementando en todo el estado, los esquemas que permitan atender el ciclo escolar en el nivel básico.

Por ello, además de utilizar las plataformas virtuales, se acordó la impresión de material didáctico para hacerlos llegar a comunidades indígenas o apartadas, que no tienen acceso a internet.

“Hemos sido enfáticos en que no vamos a reanudar clases en las escuelas hasta que no se levante la contingencia sanitaria, pero debemos seguir trabajando en la educación de nuestras niñas y niños, a través de esquemas que no los expongan”, expresó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Al encabezar la reunión del Comité de Educación, el mandatario estatal señaló que también es importante cuidar de la salud de las maestras y maestros, y de la población en su conjunto.

“Vamos a ocuparnos del cierre del ciclo escolar, pero lo que no podemos hacer es exponer a los niños y que luego ellos se conviertan también en un vehículo de contagio por su convivencia con familiares” explicó.

Aureoles Conejo instruyó al encargado de Despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, y al subsecretario de Educación Básica, Enrique Estrada Rodríguez, dar seguimiento a las líneas de trabajo establecidas.

“La educación es el pilar del desarrollo en Michoacán y en el país, por ello, mi gobierno no dejará de trabajar en ese objetivo, pero entendiendo la prioridad de salvaguardar la salud pública y las vidas de las familias”, sostuvo.