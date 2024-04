Galería | Por el bienestar y la paz, con Julio Arreola, ¡tres años más!

La colonia la Loma ya decidió por el mejor proyecto político social.

Pátzcuaro, Mich.- Entre porras y aplausos, recibieron los Colonos de la Vasco de Quiroga (La Loma), al candidato a la presidencia municipal, Julio Arreola Vázquez, por Morena, Verde Ecologista y PT.

Los habitantes de La Loma, le brindaron su apoyo al abanderado de la coalición, “Juntos Haremos Historia”, quien les aseguró seguirá trabajando para generar mejores condiciones de vida para todos los patzcuarenses, “lo he venido diciendo y lo seguiré diciendo, no les voy a fallar, no les vamos a fallar”.

Arreola Vázquez, les dijo que la continuidad en la presidencia municipal, le permitirá concluir con proyectos de gran relevancia, como es la obra del mercado municipal, la perforaciones de pozos de agua para la zona sur de la ciudad, además del mejoramiento en calles y avenidas, “hemos venido trabajado de la mano con todos ustedes y así lo vamos a seguir haciendo, su voto de confianza este dos de junio para un servidor, hará de Pátzcuaro un municipio próspero para todos”.