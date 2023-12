Galeria | Miles celebran la Magno Posada con alegría y unión familiar

• Marcó el inicio de la preparación para celebrar la Navidad

Morelia, Michoacán; 17 de diciembre de 2023.- La noche de este domingo Morelia se llenó de espíritu navideño y celebración durante la Magno Posada organizada por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en colaboración con la Arquidiócesis de Morelia a la cual acudieron miles de morelianas y morelianos, así como turistas y visitantes.

Este evento marcó el inicio de la preparación para celebrar la Navidad, convirtiendo el ambiente en el Centro Histórico de Morelia en una muestra de unidad, esperanza, reflexión, alegría y fiesta.

La posada comenzó en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para realizar un recorrido con tres paradas en las cuales se pidió posada, la primera en la Rectoría de Nuestra Señora de Lourdes, seguida por el Templo de las Monjas y culminando en la majestuosa Catedral de Morelia.

El recorrido en el que estuvieron presentes Fátima Chávez Alcaraz secretaría de Cultura de Morelia, Thelma Aquique Arrieta secretaria de Turismo de Morelia y Nezahualcóyotl Vázquez Vargas secretario de Servicios Públicos, estuvo amenizado con música, cánticos, villancicos y la participación de actores que dieron vida a la tradicional pastorela, en la que, la comunidad se unió para disfrutar de esta representación tan significativa.

En su mensaje el arzobispo de Morelia Carlos Garfias Merlos, expresó su agradecimiento al Presidente, por su apoyo incondicional para hacer posible esta gran posada, e instó a todas las familias a vivir las fiestas en unidad, armonía, diálogo y respeto mutuo.

La celebración concluyó con un conmovedor concierto navideño, que en su repertorio musical se escucharon canciones como: Al mundo Paz, Ángeles cantando están, Carol of the bells, Adeste Fideles, Oh holy night, Deck the hall, Noche de Paz, Por el valle de Rosas, Los peces en el río, Campana sobre Campana, Arre borriquito y Los Pastores a Belén.

Además, las y los miles de morelianos presentes pudieron disfrutar de una verbena popular en la que se ofrecieron antojitos, como: atole, tamales, buñuelos, ponche y más, brindando con ello momentos de alegría y fraternidad para todos los asistentes.

El Ayuntamiento de Morelia y la Arquidiócesis, agradecen a la comunidad por su participación y desean a todos unas excelentes fiestas navideñas, llenas de paz, amor y esperanza.