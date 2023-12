Galeria | Los conciertos de K-pop para 2024

El K-Pop se ha echo un lugar en las tendencias musicales mundiales, en México no es una excepción, por eso, es emocionante la gran cantidad de artistas surcoreanos que pisan tierra azteca para conocer a sus fans. Estos son los artistas del K-Pop confirmados para 2024:

TWICE

Uno de los eventos que ha emocionado a muchos y que promete ser de los estelares el próximo año es Twice, quien anteriormente ya estuvo en México. La agrupación de chicas se presentará en el Foro Sol con dos fechas agotadas el 2 y 3 de febrero para traer lo mejor de su quinta gira mundial titulada Ready to Be.

ODD EYE CIRCLE

la subunidad de Loona conformada por Lip, JinSoul y Choerry, llegan al país con su gira Volume Up el 1 de febrero en el Auditorio BB de la Ciudad de México y de ahí parten a Monterrey, en donde se presentarán el 3 de febrero en el Showcenter Comple

BamBam

Integrante del grupo GOT7, quien regresará al país tras haberse presentado de forma exitosa en el KampFest, ahora para brindar un concierto en solitario en el Pepsi Center el 8 de marzo con su THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52].

IVE

la agrupación de chicas debutada en 2021 que estará teniendo su primer world tour. Con la gira Show What i Have el sexteto busca consentir a sus fans con éxitos como Love Dive, After Like y I AM en el Palacio de los Deportes el próximo 23 de junio, un show para el que aún hay muchas entradas disponibles