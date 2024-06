Galería | Cuarteles de Guardia Civil de Uruapan, La Piedad y Apatzingán se unen a paro de labores

Uruapan, Mich.- 19 de junio de 2024.- La mañana de este miércoles, elementos de la Guardia Civil destacamentados en los cuarteles regionales de Uruapan, La Piedad y Apatzingán, se unieron al llamado a paro de labores, en apoyo a la manifestación que mantienen oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Es de señalar que a decir de los uniformados solo se atenderán emergencias.

Los uniformados cerraron los accesos de dichas instalaciones, donde colocaron cartulinas con diversas peticiones como, aumento a la compensación Banbajio, aumento salarial y la destitución de mandos militares.

Cabe recordar que fue la tarde del lunes anterior cuando comenzó a circular en redes sociales un llamado al personal operativo de las 13 regiones del estado para realizar un paro de labores de 48 horas, en el que solo se atenderán emergencias, como reforzamiento a las manifestaciones de los últimos días.

En tanto se mantiene el bloqueo al Libramiento de Morelia y como parte del paro de labores se ha impedido el acceso al complejo de la SSP en la capital michoacana.

A 8 días de que comenzara el conflicto

La movilización de los policías estatales comenzó el martes 11 de junio, luego de que aproximadamente a 800 elementos les fue realizado un descuento del 15% de la compensación Banbajio, lo que detonó en una manifestación en busca de que este recurso les fuera reintegrado.

Sin embargo, al paso de las horas se comenzó con un bloqueo en el Libramiento de Morelia frente a las instalaciones de SSP, cierre vial que permaneció hasta el miércoles 12 de junio, cuando se firmó con autoridades estatales una primera minuta con los siguientes acuerdos:

Se estableció el reintegro del pago denominado Banbajio

El 26 de junio se realizará una reunión para analizar la viabilidad del incremento de la prestación mensual, y revisar la esquematización en razón de los lineamientos.

+Se dará seguimiento a los expedientes médicos de cada elemento que tiene incapacidad

+Se acudirá a la localidad de Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, para revisar el proceso a seguir para asignar armas de fuego para el desempeño de las labores.

Sin embargo, para el jueves por la tarde, varios elementos manifestaron no haber recibido la totalidad de reintegro del Banbajio, lo que derivó en una nueva manifestación para el viernes por la mañana, de igual forma con bloqueo del Libramiento, ahora contando también con el apoyo de comunidades originarias como lo es Aranza, donde se estableció un cierre a la carretera, en el que quedaron varados decenas de camiones aguacateros.

Ese mismo día, hubo acercamientos de la Secretaría de Gobierno, Secretariado Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Pública, en los que se desconoció la minuta anterior debido a que los policías indicaron que hubo incumplimiento en el reintegro del Banbajio.

En ese punto se rompió el dialogo y se integraron más exigencias por parte de la Guardia Civil, poniendo en primer lugar la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, general José Ortega Reyes, así como mandos militares, aumento a la compensación del Banbajio, aumento salarial, dotación de armamento, equipo y uniformes, así como la revisión de otros temas particulares que tienen que ver con el desarrollo personal y profesional de los elementos.

En este tenor la diputada Margarita López, quien ha fungido como interlocutora y representante de los policías ante las autoridades estatales, propuso a los oficiales un aumento de $5,500.00 pesos a $12,000.00 en el rubro del Banbajio, esto luego de exhibir un listado en el que presuntamente el recurso era asignado a discrecionalidad, sin embargo, la bolsa asignada para este recurso federal es de aproximadamente 43 millones de pesos, Lo que sería dividido entre personal operativo (5,900 elementos), tomando en cuenta que aquellos que cubran zonas o actividades con mayor riego deben de recibir mayor cantidad, lo que daría un promedio de $7,200.00, para cada uniformado.

En cuanto al aumento al sueldo la legisladora sugirió que este fuera del 50%, con la exigencia de que se hagan las gestiones y se aplique desde el programa Fortapaz, para no tener que esperar hasta el presupuesto 2025.

Mientras que sobre la destitución del secretario de Seguridad Pública en las mesas de dialogo se estableció que es una atribución solo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien al ser consultado sobre el tema mencionó: “Volvamos al tema, 5 mil 900 guardias civiles están en activo, luchando, trabajando, esforzándose por la seguridad, y 40 policías tienen una inconformidad, pero hay que tomarlo en su justa dimensión. Sí somos un gobierno tolerante, abierto al diálogo, porque luego, lo dijo el secretario, ya hay otras peticiones, de las que realmente originaron su justa demanda; ahora ya hay otras, pero no puede ser, porque ya hay manos metidas, otros intereses externos”.

Aranza y suspensión de la exportación de aguacates a Estados Unidos

Durante el bloque establecido en la Meseta Purépecha, en la comunidad de Aranza, dos inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, resultaron afectados, lo que se tomó como una agresión en su contra, lo que derivó en una sanción de 2 semanas en las que no se permite el corte ni exportación de aguacate al vecino país.

Lo anterior fue confirmado por el embajador de EU en México Ken Salazar, mismo que posteó en su cuenta de X: “APHIS suspende inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán tras agresión a personal estadounidense”, e informó que será la próxima semana cuando acuda a Michoacán para reunirse con el gobernador y productores para abordar entre otros temas la seguridad.

Para el lunes personal de la Secretaría de Gobierno se presentó en Aranza para iniciar dialogo con los manifestantes, logrando acuerdos importantes, entre ellos la entrega de uniformes y armamento de cargo para 37 elementos y la dotación de 6 patrullas para realizar las labores de seguridad.

Con ello se acordó la liberación del bloqueo y se reestableció el tránsito vehicular, así como la manifestación en apoyo a sus compañeros de Guardia Civil, lo que evidentemente no fue bien visto por otros integrantes de la corporación, ya que se tomó como un abandonó a su lucha, hasta ese momento coordinada y en conjunto.

Ahora productores de aguacate y autoridades estatales trabajan para buscar que sea levantada la sanción en contra del sector aguacatero, que apenas durante estos días ha dejado ya perdidas millonarias.

Conforme avanzan los días aumentan las demandas

La manifestación comenzó por un tema muy específico, descuento a compensación Banbajio, sin embargo, al paso de los días, las demandas por parte de los oficiales de Guardia Civil han ido en aumento.

De los primeros puntos que se agregaron fue la destitución de mandos militares, luego de que los elementos denunciaran abusos por parte de los mismos.

Aumento al sueldo y al Banbajio, el primero porque son 8 años sin algún incremento, el segundo por la discrecionalidad en su asignación.

Reparación de unidades en el taller de SSP, debido a que no se cuentan con insumos ni refacciones y tienen que ser cubiertos por los policías.

Dotación de armamento fe mayor calibre.

Entrega de uniformes. chalecos y cascos.

La creación de una guardería en el complejo de SSP, para lo cual ya hay autorización y recurso para su realización.

Que no haya represalias por la actual manifestación.

Informar los lineamientos en cuanto seguros de vida.

Revisión y acceso al concurso para asensos.

No pagar cuotas por patrullas o moto patrullas.

Y la instalación de mesas específicas para atender problemáticas personales del personal según sea el caso.

La mayoría de los puntos ya cuentan con una resolución favorable por parte de las autoridades, refieren aun y a pesar de que no estaban sobre la mesa durante la primer minuta, sin embargo hasta el momento no hay avance en el primero de ellos, la destitución de mandos, por lo que el dialogó hasta la mañana de este miércoles no ha podido transitar.

RED 113MICHOACÁN/Redacción