Galeria | Aumento al salario mínimo repuntará ventas, reconocen comerciantes

Desde el 1 de enero de este año pasó de 207 a 248 pesos

Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2024.- Una expectativa de que las familias michoacanas puedan acceder a más y mejores productos de su canasta básica y con ello se incrementen las ventas, plantearon oferentes del Centro de Comercio y Abasto Popular (CCAP), luego del incremento que presentó para este año el salario mínimo, que pasó de 207 a 248 pesos.

En un recorrido por el tianguis de Santa María, en Morelia, que administra la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el comerciante de carne Mario Mondragón Solórzano señaló que los productos que oferta no encarecieron.

“Este año no ha incrementado, de hecho, creí que aumentaría en diciembre y no, no aumentó nada, el precio sigue estable. Creo que el aumento sí es benéfico para las personas porque les va alcanzar un poquito más”, comentó.

Así coincidió Viridiana Morón Vieira, oferente de quesos y lácteos del CCAP, quien tiene la expectativa de que las ventas repuntarán con este incremento; “muchas de las personas perciben salario mínimo, entonces esperamos que se refleje en mayores ventas y mejor economía”.

La oferente de frutas y verduras Andrómeda Anahí Castro, consideró manifestó que “con el incremento alcanzará para un poco más para un cono de huevo, un aceite más; sí ayuda bastante para nosotros, hemos tenido bastante afluencia de gente”.

Y es que, como lo expuso en días pasados el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, el incrementó en el salario mínimo fue favorable en la economía de los bolsillos de los ciudadanos y no impactó negativamente sobre la inflación.