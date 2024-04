Galería | A ras de tierra y a paso firme, Julio Arreola, candidato a la presidencia municipal, da a conocer su propuesta de gobierno.

Pátzcuaro, Mich.- A ras de tierra y a paso firme, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Julio Arreola Vázquez, ha dado a conocer su proyecto de gobierno, recorriendo las casas y negocios, como fue con los comerciantes y locatarios de la plaza de San Francisco, quienes lo recibieron con agrado, “confiamos en usted, ha hecho un buen trabajo, claro sabemos que no todos los gobierno son perfectos, pero usted ha dado rumbo al municipio”, le expresó una de las personas al recibir al candidato en su negocio.

Julio Arreola Vázquez, quien representa a Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, habló de frente con cada una de las personas que ahí se encontraban, tanto comensales como oferentes quienes sonreían con el candidato y más de algunos lo abrazaron, “estamos con usted, vamos a darle continuidad a su gobierno”, le llegaron a expresar, mientras recibía un gran abrazo de una señora en el portal de la plaza en mención.

Con su equipo de trabajo, quienes van recogiendo las peticiones de la población, mismas que de ganar la presidencia municipal se incluirán en el Programa Operativo Anual 2024 -2027, Julio Arreola, de cara a la ciudadanía continúa con su recorrido por todo el municipio, incluso en las comunidades más alejadas en donde ha tenido trabajo y buen recibimiento.

“Los he dicho y lo seguiré repitiendo, no les voy a fallar, no les vamos a fallar, por eso estoy aquí de frente a ustedes, hablando derecho, decirles que, de favorecerme con sus votos, vamos a darle continuidad a las políticas públicas para beneficio de todos los patzcuarenses”, les comentaba y a la vez agradecía el momento que le daban para escucharlo”.

Por el bienestar y la paz, ¡Tres años más!