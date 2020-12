Galardonan a estudiantes del plantel Tangancícuaro del CECyTEM

Tangancícuaro, Michoacán, a 11 de diciembre de 2020.- Estudiantes del plantel Tangancícuaro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), fueron galardonados con el Mérito Juvenil Tangancicuarense 2020, en las áreas de Ciencia y Tecnología. También obtuvieron Mención Honorífica en el cuidado del Medio Ambiente.



En total fueron cuatro estudiantes del plantel CECyTEM los que fueron reconocidos por el Gobierno del municipio de Tangancícuaro.



El alumno Héctor Axel Castellanos Duarte, fue galardonado en el rubro de Ciencia y Tecnología, mientras que Melany Ailyn Alcocer Soto, Jesús Adrián Madrigal Ojeda e Isaac Fernández Meza, recibieron Mención Honorífica por el cuidado del medio ambiente.



Fueron galardonados por el Ayuntamiento de Tangancícuaro por la elaboración de un proyecto denominado “Camécuaro de todos, por un turismo sustentable”, y con el cual se hicieron acreedores a la Medalla de Oro, en Innovation Fest 2020.



En representación de los estudiantes galardonados la alumna Melany Ailyn Alcocer Soto refirió que el trabajo que las y los jóvenes galardonados han realizado no ha sido sencillo “nos sentimos orgullosos y contentos de recibir este galardón, que en nuestro municipio reconozcan nuestro talento, trabajo y esfuerzo es una alegría”.



Melany comentó: “Este año ha sido complicado, un año atípico en nuestra historia, 2020 no ha sido sencillo, pero consideramos que la ciencia, la tecnología, el deporte, la salud, la cultura y nuestras tradiciones darán fruto y este premio es el primero de muchos”.



La alumna galardonada conminó a las y los jóvenes del municipio a valorar sus esfuerzos, su trabajo que realizan día a día, que el mundo se entere lo que están haciendo.



“Con este galardón damos voz a quienes no la tienen, con este galardón digo que la juventud sigue pendiente aún de lo que sucede en el mundo, es poder decir que hay que seguir caminando y buscar senderos que nos lleven al bien común, buscar siempre la excelencia y no es fácil, pero si somos excelentes hoy, mañana y siempre los resultados se verán reflejados siempre en nuestras vidas”.



En una ceremonia que fue transmitida por FB Live, y presidida por el edil del municipio, Rafael Melgoza Mercado, se reconoció y premió a los jóvenes que por sus actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas han destacado en Tangancícuaro.



El director del plantel, Carlos Hernández Báez, agradeció al presidente municipal por reconocer a estudiantes del CECyTEM.



El director general del CECyTE Michoacán, José Hernández Arreola, felicitó a las y los estudiantes reconocidos, “ellos son nuestro orgullo, ellos son nuestra razón de ser y seguiremos trabajando y ofreciendo educación de calidad para que como dijo Melani, ir a la excelencia como es el lema de nuestro Colegio, Rumbo a la Excelencia”.