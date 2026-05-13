De acuerdo a la encuestadora Massive Caller, Gabriela Molina Aguilar se ubica como una de las figuras políticas con mayor crecimiento y consolidación en el escenario estatal de acuerdo con el ejercicio demoscópico levantado el 12 de mayo, la morenista registra 19.8 por ciento de intención de voto, posicionándose como una de las aspirantes con mayor competitividad y presencia pública rumbo al proceso electoral.

El estudio también refleja que Gabriela Molina mantiene una tendencia estable y competitiva dentro del tracking de preferencias, consolidando su presencia entre el electorado michoacano y en los últimos meses, según la más reciente medición de Massive Caller rumbo a la elección por la gubernatura de Michoacán.