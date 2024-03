Fútbol | Todo o nada. México vs Panamá: horarios y canales para ver el partido

El Final Four comienza este jueves: Estados Unidos vs Jamaica y México vs Panamá, son las semifinales de la Nations League de la Concacaf que se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La Selección Mexicana de Jaime Lozano y el combinado panameño definirán al segundo finalista de la Liga de Naciones, en lo que será una reedición de la pasada final de la Copa Oro 2023 que conquistó el Tricolor, ya con Jimmy como su entrenador.

El juego entre la Selección Mexicana contra Panamá podrás verlo por televisión abierta. Un partido que promete goles y un ritmo intenso para conocer al segundo finalista de la Nations League.