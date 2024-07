Futbol | Países Bajos vence a Rumania y asegura su lugar en los octavos de final de la Eurocopa 2024

Hoy el equipo de Rumania y Países bajos se disputaron un lugar en los octavos de final de la Eurocopa 2024, el partido se llevó a cabo en la Allianz Arena.

Para fortuna de Países Bajos logró posicionarse en los octavos de final despidiendo a Rumania con un marcador 3-0.

Sin duda fue un juego lleno de emociones, sin embargo, Países Bajos llegó para ganar y esto se logro ver desde el minuto 20 donde Cody Gakpo, encaró desde la banda izquierda y se metió al centro, buscando un disparo cruzado imposible de parar para Nita.

Que pancada do Cody Gakpo! Com esse gol, ele chega ao seu terceiro na Euro. pic.twitter.com/D6tsl1YpAu — Análise Ball (@AnaliseBall) July 2, 2024

Aunque el primer tiempo terminó con el marcador a favor 1-0, Países Bajos no dejaría que esa ventaja se la arrebataran y en el segundo tiempo no permitió que su contrincante anotara ningún gol, sorprendentemente en el minuto 83 Países Bajos logró meter otro gol, el cual fue guiado por Cody Gakpo quien luchó contra el balón en la línea con Dragusin y logró poner un pase hacia atrás para Donyell Malen, quien no perdonó y empujó el balón al fondo de las redes.

QUE JOGADA ABSURDA DO GAKPO, QUE GOL DO MALEN! 🟠



A HOLANDA AMPLIA O PLACAR! ✅#ROUNED | #EURO2024



pic.twitter.com/QrzGVEPraw — Euronáticos | #𝗘𝗨𝗥𝗢𝟮𝟬𝟮𝟰 (@euronaticos) July 2, 2024

El último gol de este equipo fue durante los minutos extras para ser exactos en el cuarto minuto extra Malen arrancó por izquierda, que recortó a un jugador rumano en el área y pone el balón al poste cercano con violencia