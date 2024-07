Futbol | Jaime Lozano abandonará a la selección previo al Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol le dio Lozano la oportunidad de permanecer en la selección como auxiliar técnico de Aguirre.

Sin embargo, el que ha llevado el mando como entrenador de la selección no acepto este papel, muchos mencionan que el no aceptar es por su lealtad a su equipo técnico el cuál no tuvo ninguna oferta por parte de Aguirre.

Además Duilio Davino, el cuál era director deportivo de la selección, también se despide de su puesto debido a los fracasos que vivió el equipo tanto en la Copa América, como en la Nations League.

Ante esto la federación está buscando entre los perfiles para encontrar a otro director deportivo que se encargue tanto de la selección mayor como de la sub 23.