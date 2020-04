Fundamental, participación de la población contra COVID-19: Gobernador

Uruapan, Michoacán, a 6 de abril de 2020.- Con la finalidad de informar a las y los presidentes con claridad y oportunidad sobre los retos que representa la pandemia del COVID-19, el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo sostuvo una reunión con los titulares de los ayuntamientos que conforman la jurisdicción sanitaria de Uruapan.

“Sin intenciones de propagar miedo, pero sí informarles con toda claridad del reto que tenemos enfrente y la importancia de sumarnos todas y todos para enfrentar y contener la propagación del COVID-19, es que nos hemos reunido con las y los presidentes de todas las jurisdicciones sanitarias del estado”, precisó.

El mandatario estatal insistió a las y los alcaldes la importancia de su colaboración para convencer y lograr que la población tome conciencia y asuma con seriedad la contingencia sanitaria.

Por ello, entre los acuerdos Aureoles Conejo destacó la suspensión, a través de los Cabildos, de todos los eventos públicos programados para Semana Santa, así como la sanción a establecimientos de convivencia que no acaten la recomendación de cerrar sus puertas.

“Queremos que entiendan que si no acatan las recomendaciones nos meterán en un problema terrible, no queremos que se propague la pandemia y se nos salga de control sólo porque la población no entendió que debe quedarse en su casa; a cualquier costo, tenemos que concientizar a las personas que no creen”, añadió.

Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno, recalcó la importancia de que desde los municipios se impulsen y se hagan efectivas las medidas de prevención.

Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud, expuso los escenarios mundial, nacional y estatal de la pandemia, así como las repercusiones al no asumir con responsabilidad las medidas de prevención.

“Necesitamos del apoyo de la población para lograr que la pandemia no se propague y se salga de control”, acotó.

En este tema, reiteró el llamado a los migrantes a optar por quedarse en casa, ya que ante la alta incidendencia de enfermos que existen en Estados Unidos, son una fuente de contagio para sus familiares que viven en la entidad.

Las y los presidentes municipales de Charapan, Gabriel Zamora, Peribán, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Ziracuaretiro, Nuevo Urecho, Paracho, San Juan Parangaricutiro, Zacapu, así como el representante del Consejo Mayor de Cherán, agradecieron la información compartida por parte de Gobierno del Estado y mostraron toda la disposición para aplicar las medidas de prevención en su territorio.