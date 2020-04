Fundamental, no automedicarse y acudir al médico en caso de dificultad respiratoria: SSM

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de abril de 2020.- Que no haya familias incompletas por falta de conciencia, es la premisa de los especialistas de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), que hoy luchan contra el COVID-19, mismos que exhortan a la población a no automedicarse y acudir al médico en caso de presentar dificultad respiratoria.



Ante la titular de la SSM, Diana Carpio Ríos, el personal de los Centros de Salud de las tenencias de Buenos Aires, Guacamayas y La Orillita, se comprometió a reforzar la labor de información y comunicación comunitaria con la población de sus localidades a fin de que se extremen las medidas de autocuidado y aislamiento.



“No podemos vivir en la indolencia de que si no lo veo, no existe; la respuesta comunitaria es fundamental para frenar el contagio de una enfermedad nueva que estamos conociendo, una enfermedad emergente altamente contagiosa por saliva y objetos contaminados”, destacó la funcionaria estatal.



La factibilidad de que el COVID-19 se confunda con una gripa común y el paciente infectado continúe con su vida normal, potencializa el contagio en un periodo de 15 a 20 días en múltiplos de 3.



“Estamos apoyando con todas las medidas de prevención que son básicas, para acortar la transmisión en nuestra comunidad, el virus es altamente contagioso”, comentó la doctora del Centro de Salud La Orillita, María Salud Chávez Plancarte.



A fin de concientizar a la población el riesgo de la enfermedad, representantes de las comunidades se dijeron listos para sumarse a las acciones de salud con la dispersión de materiales informativos y facilitar la comunicación directa con los profesionales de la salud.