Funcionarios federales deben centrarse en dar gobernabilidad al país: Víctor Manríquez 

Ante las diversas dificultades que se viven en nuestro país, se requiere que los funcionarios federales no se distraigan de sus responsabilidades y se enfoquen en cumplir con su responsabilidad, a fin de garantizar la gobernabilidad en nuestro país, subrayó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Durante la sesión celebrada este miércoles, en el marco de la discusión en la que se avaló la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, el diputado local señaló que no se está en contienda electoral, por lo que resulta lamentable que no se focalicen las acciones y tareas para garantizar la seguridad en nuestro país.

“Existen momentos que resultan muy importantes y de gran trascendencia para la sociedad, como lo fue el día de ayer, con un ejercicio que era bueno y digo que era, por cómo se proyectaba, el hecho de que un Secretario de Gobernación viniera a dialogar con el parlamento del Congreso Local, con un tema importante y de gran trascendencia, sin embargo, no se cumplió con las expectativa, ya que no dio respuestas claras”.

Víctor Manríquez remarcó que la reunión de ayer se percibía como un espacio para poder discutir, debatir, pero sobre todo para buscar los mecanismos necesarios para los temas de seguridad, el cual es de gran preocupación ante el incremento de la incidencia delictiva.

“Queda claro que como se ha dicho, no hay una estrategia de seguridad Federal, porque la frase de abrazos y no balazos no ha dado, ni dará resultados, por lo que se requiere reorientar las acciones y estrategia”, dijo.

El líder de la bancada perredista reiteró que se debe apostar al fortalecimiento de las policías municipales, quienes sufren el constante recorte y falta de recursos, por lo que lamentó que durante la visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no diera respuesta enfocadas a los temas de seguridad.

“Se vio más como un mitin, como una acción política, es un hecho lamentable, ya que se vislumbra que lo que se está buscando es un tema electoral y no el atender los temas de inseguridad, que han afectado el desarrollo de nuestro propio país”.

Por ello, demandó a los funcionarios federales que ya estén en campaña dejen sus puestos y se nombre a quienes realmente se dedique al cien por ciento a trabajar por la Gobernabilidad tan necesaria del país.

Sobre la permanencia de Guardia Nacional hasta el 2028, dijo que no hay una estrategia nacional para combatir la inseguridad y que la política que se implementa genera incertidumbre en nuestro país.

Víctor Manríquez expresó que ningún municipio de Michoacán cuenta con los elementos necesarios para hacer frente al problema de inseguridad, y por lo tanto, sino se apuesta a su fortalecimiento, no se logrará avanzar.

Llamó al fortalecimiento de las policías municipales, con el apoyo de las autoridades de los diversos niveles de gobierno y que el Grupo Parlamentario del PRD decidió avalar la intervención de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública toda vez, que los diputados federales lograron que se incluyeran diversos puntos para atender los problemas antes mencionados en los municipio, a fin de fortalecer a los elementos de seguridad.

“Hoy ocupamos de la Guardia Nacional y del Ejercito porque no se tiene la capacidad para hacer frente al problema de inseguridad que se tiene en nuestro país, más allá de partidos, se vota por la seguridad de nuestro estado y país”.