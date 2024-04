Fotos | UMSNH no ha implementado ninguna medida que implique acoso, ni hostigamiento laboral: Abogado General

°Integrantes del gabinete nicolaita se reúnen con la comunidad del ININEE para escuchar sus planteamientos

°Ningún procedimiento que se haya iniciado en la institución puede suspenderse de forma ilegal, tendrá que seguir sus cauces

Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2024.- En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no se ha implementado ninguna medida que implique acoso, ni hostigamiento laboral para ningún integrante de la comunidad nicolaita, precisó el abogado general, Raúl Carrera Castillo, durante la reunión sostenida por parte de integrantes del gabinete nicolaita y representantes de la comunidad perteneciente al Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE).

En el marco de la reunión, las y los funcionarios encabezados por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, escucharon los posicionamientos de cada uno de los profesores, profesoras, estudiantes y de la titular de la dependencia, América Ivonne Zamora Torres.

Se abordaron temáticas en diversos rubros, y por parte de la administración central se reiteró el compromiso con el diálogo, en este sentido se precisó que ningún procedimiento que se haya iniciado en la institución se puede suspender porque se caería en una ilegalidad.

“Detener el procedimiento no podemos legalmente, sería ilícito, eso no lo vamos a hacer, pero respecto a los procedimientos los vamos a resolver y el compromiso es que va a ser conforme a derecho, no con injusticia, no con sesgos, no con ánimo persecutorio, ni sancionador así no va a ser la resolución, va a ser conforme a derecho”, subrayó el abogado.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, reiteró que las puertas de la administración estarán abiertas para dialogar con todas y todos quienes integran la UMSNH siempre en el marco del respeto y sobre todo para construir en bien de la Universidad.

En la reunión también estuvieron presentes, el secretario Administrativo, Edgar Martínez Altamirano; la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez y la coordinadora de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de la Paz, Martha Rocío Hernández Martínez.