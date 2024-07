Fotos | Playas michoacanas, limpias para el turismo: SSM

• La Coepris verificó que la calidad del agua fuera apta para los bañistas

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2024.-La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia que las playas michoacanas están listas para recibir al turista, luego de que de manera previa a la temporada vacacional, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) verificara que la calidad del agua fuera apta para los bañistas.

De acuerdo con el titular de la Coepris, Hebert Flores Leal, las playas del estado son aptas para el uso recreativo en este verano, por lo que la población puede acudir a vacacionar tanto a Lázaro Cárdenas, como a Aquila o Coahuayana, pues el muestreo al agua de mar arrojó que el agua era confiable para fines recreativos.

Flores Leal comentó que no existe riesgo alguno para la salud de los visitantes y turistas, pues los resultados de los análisis no rebasaron el límite permitido de enterococos, por lo que el agua de mar no representa riesgo de contraer enfermedades de la piel, conjuntivitis o padecimientos intestinales en caso de llegar a tragarla.

Nexpa, Maruata, Caleta de Campos, Faro de Bucerías, Las Brisas, San Juan de Alima, Boca de Apiza, Playa Jardín, Playa Azul, Las Peñas, Chuquiapan y La Soledad, fueron las playas muestreadas por la Coepris, donde el indicador de contaminación de agua de mar arrojó que son aptas para el recreo humano.